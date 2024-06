Pomembne stvari

Ko boste svojo mačko prvič pripeljali domov, boste potrebovali osnovno opremo. To vključuje:

Košare: Te predstavljajo udobno ležišče, kjer bo mladičku ali mački udobno in se bo počutila varno. Košara naj bo dvignjena od tal, po možnosti nekje, kjer se bo mačji mladič počutil varno, stran od prepiha ali preveč obljudenih območij.

Mačje stranišče: Biti mora dovolj globoko, a ne preveč, da to mladičev ne bi odvrnilo od uporabe stranišča; potrebujete pa tudi lopatko za odstranjevanje iztrebkov.



Posode za vodo : Posoda sveže vode mora biti vaši mački vedno na voljo. Vodne fontane so na voljo kot alternativa skledam, saj mačke še posebej uživajo v gibanju in jih to spodbuja, da pijejo več.



Posode za hrano: Poskrbite, da boste imeli majhno posodo za brikete, ki bo postavljena dovolj daleč od posode za vodo, da preprečite, da bi se umazala. Lahko pa uporabite tudi labirint za hranjenje, še posebej, če imate notranjo mačko, da ji zagotovite mentalno in fizično stimulacijo, ki izpolnjuje njen naravni lovski nagon. Pri teh labirintih je potrebno prehodno obdobje, da se jih vaša mačka nauči uporabljati.

Mačje drevo: Dodatna oprema, ki je zabavna in uporabna in vaši mački omogoča praskanje, plezanje in skrivanje ter prispeva k njenemu dobremu počutju, saj upošteva naravne nagone mačk.

Priporočljivo je, da kupite več izdelkov in jih postavite na več mestih v domu, tako da mački omogočite izbiro in ji daste možnost, da poišče mirno mesto stran od obiskovalcev ali glasnih zvokov, kadar to potrebuje.

Okolje

Okolje je pomemben dejavnik za zdravje in dobro počutje vaše mačke. Ugodno okolje je tisto, v katerem se mačka lahko varno socializira brez prevelikih težav in ji pomaga, da se navadi na ljudi in stvari okoli sebe.

Tudi ko je mačka zelo mlada, bo organizirala in označila svoje ozemlje. Tukaj bo spala, se igrala, lovila, jedla, se skrivala, plezala in se crkljala. V svojem domu mačka organizira svoje življenje na štirih različnih območjih, kar morate spoštovati, da se izognete vedenjskim težavam, kar zlasti velja za notranje mačke.

Območja hranjenja: Ta območja morajo biti v mirnem okolju, stran od mačjega stranišča in vaše jedilnice. Bolje je, da se izogibate uporabi jedilnice ali območij, kjer bi jih lahko motili, in svoji mački omogočite veliko prostora pri jedi.

Območje počitka: To mesto se bo spreminjalo glede na del dneva, odvisno od sončne svetlobe in virov toplote. Po naravi mačke rade počivajo na visokih mestih in pogosto izberejo mesto, ki jim najbolj ustreza, zato poskrbite, da bodo imele na izbiro veliko prostora.

Območje za čiščenje: Mačje stranišče mora biti postavljeno na mirnem območju in mora biti mački stalno dostopno, ne sme biti v bližini posode za hrano in preveč obljudenih krajev. Pazite, da se izognete kakršnemu koli viru stresa: za mačke velja, da ne skrbijo več za svojo čistočo, če je njihovo stranišče postavljeno poleg pralnega stroja. Če imate več mačk je priporočljivo, da je za vsako mačko na voljo eno mačje stranišče, poleg tega pa zagotovite še rezervnega, da imajo mačke več izbire.

Območje za igro: To je največji življenjski prostor vaše mačke in njen prostor za sprostitev. To mora biti mesto, kjer lahko teče naokoli, se skriva ali visoko spleza. Mačja drevesa so odličen pripomoček za spodbujanje te aktivnosti in podpiranje zdravja in dobrega počutja vaše mačke.

Gibanje

Notranje mačke potrebujejo veliko aktivnosti, da ostanejo fizično in duševno stimulirane. To pomeni:

Veliko igrač, ki jih od časa do časa zamenjate, da bodo mačkam še vedno zanimive, stvari za plezanje in skrivanje ter vsakodnevno igranje z družino.

Ker se več negujejo in več sedijo, notranje mačke, zlasti dolgodlake, potrebujejo prehrano, ki jim pomaga pri kepicah dlake in je prilagojena njihovi nižji stopnji aktivnosti.

Morda ne boste veseli prask, ki jih vaša mačka lahko pusti na pohištvu ali stenah. Vendar pa je praskanje naravno vedenje in pomembno je, da vaši mački ponudite mesta, kjer to lahko počne. Poskrbite za vsaj en praskalnik.

Hranjenje

Pri domačih mačkah je uživanje hrane odvisno od več dejavnikov. Mačke raje jedo v mirnem prostoru, stran od pogledov in plenilcev, z neovirano potjo za pobeg.

Samo visokokakovostna živila, posebej pripravljena za mačke, lahko zagotovijo vsa hranila, ki jih mačke potrebujejo za ohranitev zdravja, ne glede na njihovo starost, pasmo, način življenja ali občutljivost.