Predstavitev mačke drugim hišnim ljubljenčkom

Predstavitev novinca ostalim hišnim ljubljenčkom je lahko težavno. Čeprav bodo sami določili svojo hierarhijo, jim ne smete dovoliti, da so drug do drugega napadalni. Vzemite si čas in bodite potrpežljivi, ker je to faza, ko se določajo osnovna pravila za vaše skupno življenje v prihodnosti.

Spoznavanje novega okolja, članov nove družine in drugih živali je zelo pomemben korak v življenju mačjega mladiča in bo imelo bistveno vlogo pri tem, kako dobro se bo ustalil v svojem novem domu. Ta proces mora potekati brez stresa, saj sta njihova zdrava rast in dobro počutje odvisna od zgodnje nege in pozornosti.

Predstavitev drugih živali morate vedno nadzorovati, saj lahko pride do zmede in sporov zaradi skupnih dobrin in prostora, če predstavitev ni pravilno izpeljana. Pred predstavitvijo živali je priporočljivo, da opravite obisk pri veterinarju. Na ta način se boste prepričali, da vaš novi mačji mladič ne prenaša nalezljivih bolezni, ki bi se lahko prenesle na druge hišne ljubljenčke.

Medtem ko obstajajo določene stvari, ki jih lahko naredite, da olajšate predstavitev novega mačjega mladiča tako mačkam kot psom, se je treba zavedati tudi nekaterih splošnih stvari, s katerimi lahko pomagate obstoječim hišnim ljubljenčkom in prišleku:

Vaš novi mačji mladič naj bo v prvih dneh ločen od drugih hišnih ljubljenčkov, da bo postopoma spoznaval svoje novo okolje.

Mačjega mladiča imejte samega v posameznih sobah, tako da lahko postopoma raziskuje hišo in nima želje, da bi se skrival za pohištvom.

Izkazujte pozornost svojim obstoječim hišnim ljubljenčkom v prvih nekaj dneh, da ohranite privilegije dolgoletnega staža hišnega ljubljenčka (bodisi psa ali mačke).

Poskrbite za udobje obstoječih hišnih ljubljenčkov na njihovem lastnem teritoriju.

Vaša nova mačka se bo umirila v svojem lastnem prostoru (tiha soba).

V prostorih, ki jih mačji mladič še ni uporabljal, podrgnite spodnji del sten s krpo, s katero ste prej obrisali obraz in usta novega mačjega mladiča, da se bo vaš dolgoletni ljubljenček lahko navadil na njegov vonj.

Predstavitev mačjega mladiča psom, ki jih že imate

Če vaš pes že pozna mačke in jih ima rad, bo ta proces veliko lažji, bo pa pes lažje sprejel novo mačko, če je pravilno socializiran. Nekateri starejši psi so lahko manj strpni, vendar se lahko še vedno naučijo živeti z mačko. Pri prvi predstavitvi naj bo pes na povodcu, mačka pa spuščena. Kontrolirano in ponavljajoče se predstavljanje bo vašemu psu in novi mački omogočilo, da najdeta način za mirno skupno življenje.

Sami lahko pripomorete k temu, da stvari potekajo bolj gladko: