Pri izbiri nove mačke morate upoštevati številne dejavnike. Eden med njimi je odločitev za čistokrvno mačko ali mešanko, pa tudi razlika, ki jo ima ta izbira glede mačkinih potreb in značilnosti.

Vedenje mačke je odvisno od kombinacije genske zasnove in izkušenj, ki jim je bila izpostavljena v času socializacije. To obdobje je pri mačjih mladičih kratko in se konča že pri približno osmih tednih starosti, čeprav je mačji mladič dojemljiv za spremembe vedenja do starosti približno šestih mesecev.

Mačka z rodovnikom

Čistokrvne mačke predstavljajo le majhen del mačje populacije. Izraz »rodovnik« se na splošno nanaša na vpis porekla in krvne linije mačke. Eden od glavnih registracijskih organov za pasme mačk bo registriral rodovnik kot specifično pasmo in zagotovil jamstvo o skladnosti z značilnostmi pasme ter mačkinem poreklu.

Ali bi morali kupiti čistokrvno mačko ali ne?

Na to vprašanje ni mogoče dati pravega ali napačnega odgovora, ker je izbira odvisna od želja posameznika. Nekateri ljudje raje vzamejo mačko iz zavetišča in združijo dobro delo z zadovoljstvom, ki jim ga prinaša mačka.

Včasih je mogoče najti čistokrvne mačke tudi v zavetiščih, ker imajo nekateri klubi za vzrejo reševalno službo za mačke svoje pasme, ki ostanejo brez doma.

Včasih tudi vzreditelji iščejo domove za svoje upokojene mačke, čeprav se večina med njimi raje odloči, da jih bodo po sterilizaciji obdržali.

Izbira za rodovniško ali nerodovniško mačko bo vplivala na to, kje boste dobili mačko. Večina čistokrvnih hišnih ljubljenčkov je kupljenih pri vzrediteljih, mačke brez rodovnika pa je mogoče dobiti na različnih drugih mestih. Najpogosteje je to pri prijateljih ali sosedih, ki jih preseneti mačje leglo, ali v zavetiščih.

Zakaj izbrati čistokrvno mačko?

Pasma se ustvarja s selektivnim križanjem, da dobimo posebne fizične značilnosti: na primer dolga dlaka, oblika glave in ušes ali repa. Ta selekcija vpliva tudi na značaj in vedenje. Zato so značajske poteze posamezne pasme na splošno dobro opredeljene. Pri posvojenem ali rešenem mačjem mladiču je veliko težje ugotoviti značaj, in ljubitelji mešancev vam bodo rekli, da je to del njihovega šarma. Večino ljubiteljev čistokrvnih mačk ne pritegne le lepota živali, pač pa tudi njihov značaj.

Znano je na primer, da je ragdolka sproščena, tiha mačka, ki se mirno prilagodi na novi dom, da so norveške gozdne mačke družabne, zato so odlični hišni ljubljenčki za otroke, in da so orientalke bolj zahtevne ter ustvarjajo zelo močne vezi z ljudmi. Če poznate značilnosti in zahteve posamezne pasme, boste lažje izbrali mačko, ki najbolj ustreza vašim pričakovanjem.

Danes so še posebej priljubljene ragdolke, bengalke in Maine Coon mačke. V zadnjih letih smo priča pravi eksploziji novih pasem z zelo posebnimi fizičnimi značilnostmi, kot so brezdlaka sfinga, reks mačka z mehko in valovito dlako ter brezrepa manska mačka.

Najbrž boste želeli izbrati pasmo, ki vas je pritegnila zaradi videza, toda še pomembneje je, da sta značaj in vedenje pasme primerna za vas. Če želite izvedeti več o edinstvenih značilnostih in potrebah posameznih pasem mačk, uporabite naš iskalnik pasem ali pa obiščite mačjo razstavo in se pogovorite z vzreditelji.