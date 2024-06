Bulterierji so umirjeni in dovzetni za disciplino, zato se še posebej dobro razumejo z ljudmi in se dobro znajdejo v vlogi družinskega spremljevalca.

Bulterierji so močno grajeni, uravnoteženi in aktivni ter imajo živahen, odločen in inteligenten izraz. Ko so bulterierji v akciji, so videti kompaktni ter se prosto gibljejo z lahkotnimi in enakomernimi koraki in značilno okretnostjo.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)