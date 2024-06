Kodrasti bišon

Zaradi svojih telesnih in vedenjskih lastnosti so kodrasti bišoni popolni psi spremljevalci, nenazadnje pa tudi zaradi pripravljenosti, da delijo naklonjenost.

Postali so zelo priljubljeni psi spremljevalci po vsem svetu. Kodrasti bišoni so živahni mali psi z izrazitimi očmi in veselim ter igrivim značajem.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)