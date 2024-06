Angleški koker španjel ima športno preteklost. Pasmo, ki je bila vzgojena za ptičarja, se je po Angliji in Evropi močno uporabljalo za prinašanje manjših ptic, zlasti slok, po katerih je pasma prejela ime. Angleški koker španjeli veljajo za najstarejše službene pse.

Pasma izvira iz Španije in beseda »spaniel« v resnici pomeni »španski pes«. Angleški koker španjeli so skozi stoletja po Evropi postali izjemno popularni zaradi svoje ostroumnosti pri športnih dejavnostih in lovu na ptice pred izumom puške. Delijo se bodisi na vodne bodisi na kopne španjele in so specializirani za lov v prvem oz. drugem okolju, pri čemer so angleški španjeli najmanjša kopna pasma. V Angliji je zanimanje zanje naraslo v 19. stoletju, ko so bile popularne pasje razstave in so se vzpostavljali pasemski standardi. Tako zaradi temperamenta kot osebnosti so angleški koker španjeli kmalu začeli izstopati iz krdela različnih španjelov.

Kot pasma so se z vidika vzreje ločili od svojega ameriškega bratranca v 20. stoletju, pri čemer je ameriška kinološka zveza leta 1946 obe priznala kot uradni pasmi. Angleški španjeli se od ameriških ločijo po daljši glavi in nosu ter krajši dlaki.

Pasma je prav tako postala izjemno priljubljena, ko je Disney leta 1955 izdal animirani film Dama in potepuh, v katerem je Damo upodobil eleganten in ljubeč koker španjel.