Prikupen, zanimiv in svojevrsten mops je videti skoraj kot pravi »dojenček Yoda«. So zelo iskani, zlasti za družine, saj slovijo po svoji umirjeni in ubogljivi naravi. Ko so enkrat izšolani, se odlično razumejo z otroki in drugimi hišnimi ljubljenčki – še posebej, ker imajo igrivo plat osebnosti – in so tudi precej pametni majhni psi.

Njihova prednost je tudi, da so dokaj nezahtevna pasma za nego. Njihova kratka in gladka dlaka je enostavna za nego, potrebujejo pa le zmerno količino gibanja. Prav tako je mops precej tiha pasma, saj ne laja veliko.

Mops, ki je priljubljen med ljubitelji psov že 2000 let, je bil prvotno vzrejen na Kitajskem, kjer so bili psi s potlačenim nosom vedno v modi. V Evropo so jih pripeljali v 16. stoletju in od takrat so priljubljeni hišni psi na obeh straneh sveta.

Mops je član skupine manjših psov, vendar je edinstven, saj je edini, ki ima skupne prednike z mastifom. Obema pasmama je skupno to, da imata enako nagubano telo.

Majhni, a čvrsti mopsi imajo mehko in gladko dlako, ki je različnih barv – od srebrne in marelične do rjave in črne. Imajo tudi zelo izrazit obraz. Znani so tudi po sodčkasti obliki telesa, silhueto pa dopolnjuje značilen zvit rep.

Ne smemo pozabiti, da so mopsi zaradi svoje postave in nagnjenosti k lenobi dovzetni za pridobivanje telesne teže. Ampak ni treba skrbeti; dokler imajo pravilno prehrano in se dovolj gibajo, mopsov ni težko ohraniti v najboljši formi. Glede na to, da je povprečna pričakovana življenjska doba od 12 do 15 let, ima mops tudi precej dolgo življenjsko dobo.

Pes pasme mops, ki je priljubljen filmski in televizijski igralec, se pogosto pojavlja na naših zaslonih. Franšiza Možje v črnem je verjetno najbolj znana po tem, da je Frank izmišljeni govoreči mops. Tudi v TV seriji Vsi županovi možje je Carterjev hišni ljubljenček, mops Rags pogosto v središču pozornosti – mops po imenu Bess pa se pojavlja v seriji Zahodno krilo. Vsi so zvezde!