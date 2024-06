Kako posvojiti psa

Ne glede na to, ali se odločite za posvojitev odraslega psa ali pasjega mladiča, so s posvojitvijo rešenega psa povezane določene prednosti in slabosti; gre za zelo osebno odločitev, ki zahteva izčrpno raziskavo in premislek o vrsti doma, ki ga boste lahko nudili.

Prednosti posvojitve psa

Lahko vam nudi obilo zadovoljstva

Odrasli psi so lahko že naučeni, kje morajo opravljati potrebo

Odrasli psi lahko že poznajo osnovne ukaze

Izzivi, povezani s posvojitvijo psa

Za mladiče mešanih pasem je težko napovedati velikost v odrasli dobi

Včasih imajo lahko rešeni hišni ljubljenčki vedenjske težave

Odrasli psi niso bili deležni osnovnega treninga ali so razvili slabe navade

Najboljši nasveti za posvojitev psa

Za zagotovitev uspešnega prehoda je ključnega pomena, da s svojim morebitnim psom preživite nekaj časa, preden ga pripeljete domov. Preden psa posvojite, ga večkrat obiščite in prosite, ali ga lahko iz zavetišča peljete na sprehod, tako na povodcu, kot tudi brez njega. Če je mogoče, ga vzemite v avto in opazujte njegovo vedenje v različnih okoliščinah.