Izbira pasjega mladiča

Ko se odločite za pasjega mladiča, obstajajo številna mesta, kjer ga lahko dobite. Razmislite lahko na primer o tem, ali boste vzeli psa iz zavetišča ali kupili rodovniškega psa pri vzreditelju. Če se odločite za zasebnega prodajalca, obvezno najprej raziščite, ali gre za registriranega in odgovornega vzreditelja. Najdete jih lahko prek lokalne veterinarske ambulante ali pa se obrnite na kinološko društvo. Odsvetujemo nakup pasjega mladiča v trgovini za hišne ljubljenčke.

Prednosti izbire pasjega mladiča

Če se odločite za rodovniškega mladiča, boste verjetno lahko bolje napovedali njegovo velikost in fizične lastnosti, ko odraste.

Dobite lahko bolj celovito predstavo o fizičnem in čustvenem ozadju mladiča, kot je to mogoče pri odraslem psu iz zavetišča.

Lahko dobite popolno zdravstveno zgodovino mladiča, še posebej, če greste do vzreditelja.

Najboljši čas za začetek treniranja je, ko je pes mlad; odločitev za pasjega mladiča pomeni, da lahko prevzamete polno odgovornost za učenje in trening po svojih željah, ne da bi morali popravljati stare navade psa.

Treniranje mladičev je lahko velik del procesa povezovanja.

Verjetno je, da boste s svojim psom preživeli veliko srečnih let.

Izzivi pri izbiri pasjega mladiča

Pasji mladiči so ljubki, vendar so tudi uničujoči in naporni. Ne podcenjujte časa in predanosti, ki ju potrebuje mladič, in količine truda, ki ga lahko zahteva treniranje. Če se boste na začetku močno potrudili, bo to dolgoročno naredilo psa srečnejšega in bolj obvladljivega.

Mladi mladiči se učijo iz vsake izkušnje, kar je lahko zelo dobra stvar, vendar pomeni tudi, da morate biti ves čas pozorni. Če delate polni delovni čas ali pa je verjetno, da bo vaš pasji mladič dlje časa sam doma, morda to ni najboljša odločitev za vas.

Pasji mladiči lahko dobro shajajo z otroki, vendar potrebujejo tudi doslednost. Pomembno je, da otroci razumejo, da mladič ni igrača, in z njim spoštljivo ravnajo, da ne razvije slabih navad.

Pred nakupom pasjega mladiča

Preverite pogoje, v katerih živi leglo.

Ugotovite, ali so mladiči že začeli raziskovati zunanji svet.

Vprašajte o poreklu pasjega mladiča in si ga oglejte pri materi. Pasji mladiči ne smejo biti ločeni od matere pred osmimi tedni starosti.

Preverite njihovo zdravstveno ozadje, ali so bili cepljeni in mikročipirani (in zahtevajte uradni potni list za hišne ljubljenčke s potrdilom o cepljenju in mikročipu).

Ugotovite, ali so doslej dobili kakšno zdravilo proti bolham ali glistam.

Vprašajte, kakšni ukrepi so bili izvedeni za socializacijo mladiča.

Poglejte, ali vas vzreditelj pozorno opazuje; odgovorni vzreditelji bodo želeli, da njihovi mladiči dobijo dober dom.

Odločitev za odraslega psa ali mladiča bo spremenila vašo izkušnjo o lastništvu psa in vsaka odločitev ima svoje prednosti in slabosti. A ne glede na to, kako se boste odločili, boste s pravilno pripravo in temeljito raziskavo pripravljeni na osrečujočo izkušnjo in srečnega novega člana družine.