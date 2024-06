Shiba Inu je najstarejša od šestih avtohtonih japonskih pasem špicov, saj so testi DNK potrdili, da je bila tam prisotna že 7000 let pred našim štetjem. Prvotno so jih lovci uporabljali za preganjanje divjadi, nekateri pa menijo, da je ime »shiba« japonska beseda za »grmovje«, kar se nanaša na vrsto grmovja, v katerem so lovili. Po drugi teoriji naj bi ime Shibe Inu izhajalo iz barv listov grmičevja, kateri je dlaka te pasme podobna. Tretja teorija pa pravi, da je »shiba« v zdaj že zastarelem narečju pomenila »majhen«. »Inu« pa je preprosto japonska beseda za psa. To ime je bilo na Japonskem uradno uveljavljeno šele v dvajsetih letih 20. stoletja.

Zahvaljujoč prizadevanjem ljubiteljev pasme in združenja NIPPO za ohranitev japonskih psov je bila Shiba Inu leta 1937 razglašena za nacionalni spomenik. Sredi 18. stoletja je Japonska začela uvažati druge pasme in jih križati z domačimi pasmami, kot je Shiba Inu, in posledično njihova krvna linija ni bila več čista.

Nasilje prve svetovne vojne in kasnejši izbruh kuge sta pasmo potisnila na rob izumrtja. Kmalu zatem so vzpostavili programe križanja preživelih krvnih linij Shibe Inu in tako smo dobili psa, ki ga poznamo danes.

Shibe Inu so na ameriška tla prvič prišle leta 1954, ko jih je tja pripeljala ameriška vojaška družina, za datum uveljavitve pasme v ZDA pa šteje rojstvo prvega ameriškega legla leta 1979. Kljub temu sta kinološka kluba AKC in UKC Shibo Inu priznala šele leta 1992. Pri tem so besedo »Inu« izpustili in pasma se je uradno imenovala »Shiba«.