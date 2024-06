​Skrb za psa v hladnem vremenu

Pred začetkom zimskega mraza je dobro izvesti nekaj splošnih previdnostnih ukrepov, da svojemu pasjemu ljubljenčku zagotovite zdravo in varno preživljanje zime. Začnite z obiskom veterinarja, ki bo opravil zgodnji zimski pregled in preveril, ali ima pes morda že obstoječe zdravstvene težave.

Če verjamete ali ne, tudi pravilna nega je pomemben del ohranjanja zdravja v zimskih mesecih. Težek in zavozlan kožuh kože vašega psa ne ščiti zadostno pred ekstremno nizkimi temperaturami. Če vaš pes preživlja veliko časa na prostem, redno preverjajte, ali ima na ušesih in tacah ozebline. Dlake med nožnimi blazinicami je pozimi treba prirezovati, da psom med prsti ne zastaja led.

Aktivnosti na prostem v hladnem vremenu

Čeprav ljudje morda menimo, da sta kavč in mehka odeja v zimskih mesecih privlačnejša kot preživljanje časa na prostem, mora vaš pes ohranjati ustrezno raven gibanja, da ne začne pridobivati telesne teže in da se zmanjša tveganje za pojav stresa, brezvoljnosti in nemotiviranosti. Zlasti pri mladičih se lahko razvijejo vedenjske težave, kot so cviljenje, prekomerno lajanje, kopanje, žvečenje, grizenje ali pregrobo igranje, če se ne gibljejo ustrezno in ne porabijo vse svoje energije.



Poskrbite, da bo zabava na prostem vznemirljiva in manjše dvorišče zamenjajte za izlet v park ali v naravo. Tudi če se sprehodite po drugi poti kot običajno, se bodo čutila vašega psa prebudila zaradi nove vizualne stimulacije in novih vonjav. Lahko si izmislite nove aktivnosti za igro na dvorišču, kot je postavljanje ovir ali uvajanje novih igrač. Pomembno je, da pes v hladnih mesecih ostane aktiven.