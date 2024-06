Hlajenje psa v poletni vročini

Poletna vročina in sončni žarki so zelo nevarni za naše pse in mačke, zato moramo poskrbeti za njihovo zaščito.

Ali ste npr. vedeli, da lahko sonce opeče tudi pse in mačke? Ali da imajo pasme s potlačenim smrčkom več težav pri hlajenju s sopihanjem? Ali pa, da z britjem dlake psu naredite več škode kot koristi? Tukaj je nekaj nasvetov, ki vam bodo pomagali zagotoviti dobro počutje vašega hišnega ljubljenčka v poletni vročini.