Kako skrbeti za psa

Tako kot potrebe po telesni vadbi, se z rastjo mladiča spreminjajo tudi prehranske potrebe. Na začetku mladiči potrebujejo več manjših obrokov čez dan, postopoma pa se število obrokov zmanjša na enega ali dva. Tudi velikost in pasma vašega psa vplivata na njegove prehranske potrebe, saj imajo nekateri psi različne prebavne tolerance od drugih. Psi morajo vedno imeti dostop do vode, preprečiti pa je treba tudi prekomerno hranjenje.

Če niste prepričani, koliko hrane potrebuje vaš pes ali kako je treba prehrano prilagajati v obdobju rasti, se za nasvet obrnite na veterinarja. Tako boste dobili smernice za optimalno rast in pomagali preprečiti debelost in preobremenitev sklepov med rastjo.

Namen hrane je zagotavljanje energije, vendar mora tudi omogočiti rast in delovanje celic v telesu, s čimer pomaga preprečevati težave s prebavo, kožo, zobmi, sklepi in starostnimi obolenji. Kakovostna hrana, ki ustreza zahtevam zdrave prehrane, mora vsebovati prilagojene količine hranil.

Odsvetujemo nenadne spremembe hrane: da preprečite motnje v prebavnem sistemu mladiča, ko ga prvič pripeljete domov, mu dajte enako hrano, kot je prejemal, preden je prišel k vam. Če želite hrano zamenjati, to storite v prehodnem obdobju enega tedna z mešanjem prejšnje in nove hrane v spremenljivih razmerjih.

Zagotovite pravo hrano za mladičevo starost: za mladiče obstaja posebna formula, ki je popolnoma prilagojena njihovim potrebam med rastjo. Za optimalno rast upoštevajte priporočila veterinarja.

Vzpostavite rutino: psi so krdelne živali in potrebujejo natančno hierarhično ureditev. Mladiča vsak dan nahranite na istem mestu ob istem času in šele po tem, ko ste jedli vi in vaša družina. Tako lahko razume, da imate dominanten položaj v gospodinjstvu. Če je mogoče, preprečite, da bi mladič eno ali dve uri po obroku poskakoval.

Priboljški morajo biti izjema, ne pravilo: če jih prihranite za redke primere, s tem pomagate ohraniti idealno težo vašega psa. Sladkor in čokolada sta prepovedana, saj je lahko čokolada za pse strupena. Za pomoč pri treniranju lahko uporabite nizkokalorične brikete.

Nega in zdravje

Redna nega je zelo koristna navada. Pomagala bo ohranjati zdravo kožo in dlako vašega mladiča ter izboljšala odnos med vami in psom. Na ta način boste lahko tudi dovolj zgodaj opazili morebitne nepravilnosti, recimo zunanje zajedavce, kožna obolenja in druge težave. Večina psov dobro sprejme nego, če jih na njo navajate že od mladih nog, vendar pa nikoli ni prepozno za začetek!

Tudi nego zob je treba začeti zgodaj: s tem se vaš mladič navadi na čiščenje zob z zobno ščetko in pasto, ki je izdelana posebej za pse. Mladičeve zobe poskusite ščetkati večkrat tedensko.

Naročite psa na cepljenje: cepiva pomagajo preprečevati kužne in morebitno smrtno nevarne bolezni. Nekatera so obvezna, druga pa priporočena. Pasji mladički običajno začnejo program cepljenja v starosti od šestih do osmih tednov.

Pogovorite se z veterinarjem o odpravljanju notranjih zajedavcev: mladiči imajo pogosto gliste, razparazitenje pa je treba izvajati vsak mesec do starosti šestih mesecev in nato vsakih šest mesecev. Veterinar bo priporočil najprimernejši razpored za vašega mladička, zato je pomembno, da upoštevate njegova navodila.

Vprašajte svojega veterinarja o zaščiti pred bolhami: ne pozabite mladiču zagotoviti zaščite pred bolhami in klopi. Za učinkovito delovanje je treba poleg psa obravnavati tudi njegovo okolico. Posvetujte se z veterinarjem.

Razmislite o sterilizaciji ali kastraciji vaše živali: pri odločanju o sterilizaciji ali kastraciji je treba pretehtati več vidikov. Kaj je pomembneje, morebitne koristi od sterilizacije ali kastracije ali možnost vzreje potomcev vašega psa v prihodnosti?

Trening

Ustrezno vedenje in poslušnost se morata začeti že zgodaj. Program treninga se mora začeti čim prej, in sicer pri starosti, ko ima mladič naravno odlično sposobnost za učenje.

Za prijetno bivanje vas in vaše okolice, mora vaš pes razumeti nekaj osnovnih življenjskih pravil. Pri treningu psa se lahko enostavno odločite za strokovno pomoč. Obstaja veliko pasjih vrtcev ali pasjih šol za mladiče, ki vam lahko pomagajo pri vzgoji.

Opravljanje potreb: po prihodu v vaš dom mladič najverjetneje še ne bo znal redno opravljati potrebe na predvidenih mestih. Za trening sta potrebna čas in potrpljenje, zato nikoli ne kaznujte ali okarajte mladiča, ki se mu je pripetila nesreča. Namesto tega poiščite načine, kako preprečiti, da bi vaš mladič kdaj imel potrebo po odvajanju v zaprtih prostorih.

Odzivanje na ime: od samega začetka izgovarjajte mladičevo ime počasi in razločno, da pritegnete njegovo pozornost in bo svoje ime lahko povezal s posameznimi ukazi. Izberite trenutke, ko je pozoren, da se bo lahko spoznaval z vami, in ga povabite, naj pride k vam, da ga naučite poslušnosti.

Postopoma ga navajajte na vožnjo v avtomobilu: navajate svojega psa na vožnjo že od zgodnje mladosti, da mu vožnja ne bo povzročala nepotrebnega stresa. Pred morebitno daljšo potjo opravite nekaj krajših voženj.

Ko se odločite za mladiča, se morate v kratkem času seznaniti z ogromno količino informacij, vključno z vsemi uvodnimi informacijami o stvareh, ki jih mladič potrebuje za zagotovitev njegovega fizičnega in duševnega zdravja – vendar če se potrudite za pravilen začetek, boste s tem olajšali prihodnost zase in svojega psa. V primeru dvomov pa vam lahko z nasveti in podporo pomaga vaš veterinar.