Obstajajo številne stvari, ki vplivajo na stroške lastništva psa in so povezani z vsemi potrebami psa, vključno z nego, stroški za veterinarja, zavarovanjem in seveda hrano. Medtem ko se stroški lastništva psa lahko razlikujejo glede na pasmo, starost, zdravje in življenjski slog vas in vašega hišnega ljubljenčka, obstaja veliko stvari, ki jih boste morali upoštevati za dolgoročno dobro počutje vašega psa.

Stroški nakupa psa

Ko ste lastnik psa, imate zakonske odgovornosti. Pravila in dolžnosti lastnika se razlikujejo glede na zakonodajo države, vendar povsod obstajajo nekatere osnove.

Stroški nakupa: Nakup psa se šteje za komercialno transakcijo, pri čemer imata prodajalec (vzreditelj) in kupec pravne obveznosti. Kupec mora plačati dogovorjeno ceno za „blago“, ki je v delovnem stanju (ni bolno ali invalidno) in ki ima vse pričakovane lastnosti (npr. pasemski standardi). Običajno na mestu nakupa podpišete pogodbo in opravite plačilo.

Obvezna identifikacija: Da bi preprečili goljufije in morebitno tožbo, so mnoge države uvedle posebna pravila, kot je obvezna identifikacija, bodisi s tetovažo ali mikročipom. Seveda mora te podatke registrirati, shraniti in upravljati osrednja (običajno nacionalna) organizacija. V večini primerov bo vzreditelj poskrbel za postopek identifikacije. To se običajno opravi pri veterinarju med prvim posvetovanjem o cepljenju. Ko svojega psa odpeljete domov, ga ne smete pozabiti registrirati pod svojim imenom in zagotoviti, da se njegovi podatki posodobijo, če spremenite svoj naslov ali telefonsko številko. To je edini način, da vas bodo ljudje lahko našli, če se vaš pes izgubi. Identifikacija je uporabna tudi pri dokazovanju lastništva vašega psa.

Registracija: V mnogih državah je obvezno potrdilo o lastništvu ali uradna izjava o posedovanju psov, včasih pa posebne zakone izvajajo mesta. Poskrbite, da se boste držali vseh zakonskih obveznosti. Če tega ne storite, vam lahko oblasti psa vzamejo.

Obvezna cepljenja: Mladički imajo v prvih 12 tednih svojega življenja dve vrsti cepljenja. Za prvo cepljenje bo najverjetneje poskrbel vzreditelj ali reševalni center, če pa pasjega mladiča vzamete domov, preden dopolni 12 tednov, boste morda morali sami poskrbeti za drugo cepljenje. Tega zavarovanje vašega hišnega ljubljenčka ne krije.

Stroški zavarovanja

Zavarovanje vašega hišnega ljubljenčka zajema dva elementa. Prvi predstavlja podporo zdravju in dobremu počutju vašega hišnega ljubljenčka v primeru nesreč ali nepredvidenih zdravstvenih težav. Drugi pa se nanaša na primer škode, ki jo povzroči vaš hišni ljubljenček.