Kaj morate upoštevati, preden se odločite za psa

Obstaja veliko vprašanj, ki vplivajo ne samo na to, ali boste vzeli odraslega psa ali mladiča, ampak tudi na to, kakšen tip psa boste vzeli in ali boste psa vzeli v zavetišču ali pri vzreditelju. Najpomembnejše pa je, da se vprašate, ali je vaš trenutni življenjski slog primeren za psa, in če so potrebne spremembe, ali ste pripravljeni nanje?

Vprašanja, ki si jih morate zastaviti, preden se odločite za psa:

Ali imate otroke? Če jih imate, koliko so stari? Morda si boste morali vzeti čas in majhne otroke poučiti, kako naj se vedejo do psa. Morda boste morali razmisliti tudi o tem, kje bo pes preživljal čas, če niste ves čas prisotni, saj majhnih otrok ne smete puščati samih z njim.

Ali imate druge hišne ljubljenčke? Če jih imate, kako se lahko odzovejo na novega člana? Psa je treba med hišne ljubljenčke, ki jih že imate, pripeljati postopoma.

Ali imate vrt? Če ga imate, ali je varen? Ali morate preveriti luknje v ograji in če so na vrtu strupene rastline in druge nevarnosti? Če nimate vrta, kje bo pes lahko šel ven, ko bo moral opraviti potrebo?

Ali delate polni delovni čas? Če je tako, ali boste ves dan odsotni in ali bo kdo drug lahko pazil na psa čez dan – ali ga bo pomagal trenirati kot mladiča, ga odpeljal na sprehod in se prepričal, da ima vodo?

Koliko potujete? Če greste velikokrat na počitnice, ali bo šel pes z vami in kakšen je vaš načrt, če bo moral ostati doma?

Ali imate dovolj finančnih sredstev za potrebe psa, vključno z zavarovanjem hišnih ljubljenčkov, hrano, računi za veterinarja in nego?

Ali imate čas za pasjega mladiča?

Eno od najpomembnejših vprašanj, ki si ga morate zastaviti, je, ali imate čas, da skrbite in trenirate mladiča. Pasji mladiči zahtevajo veliko skrbi in pozornosti, da se ne poškodujejo, treniranje in pomoč, da postanejo dobro prilagojeni psi.

Na primer: