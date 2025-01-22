貓壽命多久算長？8大長壽品種排行＋貓長壽秘訣大公開！
貓壽命多久才算長？貓可以活多久？這是許多貓奴們最關心的問題。本文帶您認識貓平均壽命有多長，並提供前8大長壽的室內貓壽命排行榜，從美短到曼赤肯，帶您一次掌握。想知道貓長壽秘訣有哪些，記得看到最後！
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目錄
一、貓壽命還有分階段？貓生命週期完整解析
貓咪的一生中，身體和行為一直都在變化，營養需求、照顧重點也會因此改變。以下一起認識貓咪的各生命週期，幫助毛孩達到最佳健康狀態。
|年齡
|特徵與照護重點
|出生～6 個月
|
• 主要任務是成長和學習與環境互動
|7 個月～2 歲
|• 生長快速變化，建議每 6 個月進行一次獸醫檢查
• 需留意寄生蟲預防、疫苗接種、體重管理
|3 歲～6 歲
|• 仍活躍好動，但體型已停止生長
• 與年齡相關的疾病發生風險開始增加，應每年接受更詳細的健康檢查
|7～10 歲
|• 行動力可能開始下降
• 需留意行為及體重變化
• 與年齡相關的疾病發生風險開始增加，應每年接受更詳細的健康檢查
|10 歲以上
|• 出現更明顯的老化跡象
• 留意關節炎症狀或行為改變
• 有任何變化都應諮詢獸醫
• 每年進行 2 次完整的健康及口腔檢測
資料來源：PetMD
二、貓平均壽命多久？最長壽的 8 個貓咪品種大公開！
（一）貓可以活多久？世界最老家貓壽命竟然高達38歲！
一般來說，貓的平均壽命大概落在 14～17 歲之間，但仍會受到品種、生活環境與習慣、營養攝取、基因遺傳等因素而有所差異。
隨著動物醫學研究發展及營養科學的進步，加上飼主健康概念的普遍提升、疫苗接種及健康檢查的普及化，貓咪的平均壽命更有逐年長壽化的趨勢，活到 20 歲的貓並不少見。目前世界紀錄最長壽的貓是一隻 1967 年出生，名為「Creme Puff」的米克斯虎斑貓。牠與飼主互相陪伴的時間長達 38 年又 3 天，直到 2005 年才去世。
（二）Top 8 室內貓壽命排行榜
那麼，哪些品種的貓咪平均壽命最長呢？以下幫大家整理了 8 大長壽室內貓品種，一起來看看榜上有誰吧！
資料來源：PetMD
🐱峇里貓
峇里貓非常長壽，平均壽命高達 18～22 歲。峇里貓非常善於用聲音表達自己，時常大聲喵喵叫，且牠們非常有個性、精力充沛，會積極參與飼主的生活、博取關注，即使成年了也一樣。
🐱暹羅貓
暹羅貓以其優雅的外表及舉止聞名，平均壽命也有 15～20 歲。性格方面，暹羅貓善於交際、愛玩耍，喜歡和主人交流，與孩子或其他寵物相處通常也沒有問題。
🐱美國短毛貓
美國短毛貓的壽命平均落在 15～20 歲之間。美國短毛貓仍保留著原始的狩獵本能，牠們動作靈活、活潑好動，且擁有既獨立又喜歡和主人撒嬌的的個性，是美國相當受歡迎的熱門品種。
🐱英國短毛貓
英國短毛貓壽命可達 12～20 歲，是相當長壽的品種。這種貓咪個性獨立、溫和、穩重，適應力強，對主人也十分忠心。不過，英國短毛貓不太喜歡動，因此較容易過胖，需特別留意體重管理。
🐱布偶貓
擁有盛世美顏的布偶貓擁有 13～18 年的平均壽命。布偶貓個性溫順、警戒心低，抱起來就像是柔軟的布偶一樣，因此得名；且牠們與飼主的關係非常親密、喜歡黏著主人，因此更常被稱作貓界的小狗呢！
🐱緬甸貓
緬甸貓的壽命平均落在 10～17 歲之間。牠們活潑好動、喜歡玩耍，對小孩、陌生人通常都很友善，個性也十分親人，但並不會過度要求飼主關注，是非常適合作為陪伴的品種。
🐱曼赤肯貓
曼赤肯貓的腿雖短，但牠們的壽命可是長達 12～15 歲呢！儘管體型受限，曼赤肯貓仍然十分好動、喜歡東跑西跑、與人玩耍，即使是無法一躍而上的高處，聰明的牠們也總是有辦法找出其他方式抵達。
🐱波斯貓
端莊高雅、毛茸茸的波斯貓擁有 10～15 歲的平均壽命。個性上，牠們非常沉著、安靜，不喜歡繁忙喧鬧的環境，也不愛受到飼主過度關注，獨自在家也沒有問題。
|貓咪品種
|平均壽命
|峇里貓
|18～22 歲
|暹羅貓
|15～20 歲
|英國短毛貓
|12～20 歲
|布偶貓
|13～18 歲
|緬甸貓
|10～17 歲
|美國短毛貓
|15～20 歲
|曼赤肯貓
|12～15 歲
|波斯貓
|10～15 歲
要提醒大家的是，即便是同品種，貓咪的飲食習慣、生長及活動環境也會影響其壽命長短。一般來說，在室外環境生活的野貓較容易受到感染、意外事故（如車禍）及寄生蟲影響，因此壽命通常會較同品種的家貓（室內貓）短。至於混種的米克斯貓，牠們因較不容易受到遺傳疾病影響，因此壽命通常較純種貓長。
三、貓奴必看！5 大貓長壽秘訣讓毛孩陪伴您更久！
想要讓您心愛的貓咪健康長壽，陪伴您更長的時間嗎？以下幾個重要秘訣，每個貓奴都應該謹記在心！
- 提高健康檢查頻率：每年應至少進行 1 次完整的健康檢查，11 歲以上的高齡貓則建議增加頻率至每半年 1 次，以及早發現潛在的健康問題。
- 留意健康狀況：當發現貓咪有食慾下降、精神不佳或行為改變時，應立即帶至獸醫檢查。許多貓咪疾病初期症狀不明顯，及早發現問題才能提高治療機會。
- 調整飲食滿足老貓需求：老貓對營養的需求不同於年輕貓咪，建議挑選適合貓咪年齡及健康狀況的營養配方，避免餵食過多零食，並定期為貓咪量體重，盡可能維持在理想體重範圍內，避免因肥胖帶來的健康問題。
- 提升居住環境的安全性：老貓的行動力與關節健康減退，飼主可在牠們經常活動的地方設置斜坡或樓梯，方便牠們上下高處，並在地板鋪設防滑墊以降低滑倒風險。此外，使用淺邊貓砂盆減少進出困難，並在各樓層放置食物與水盆，也可幫助老貓減少移動負擔。
- 增加互動、陪伴：每天撥出時間與貓咪互動、玩耍，不只能增進感情，也能幫助牠們預防肥胖、減輕壓力，保持身心健康。
掌握以上幾項要點，不僅能讓貓咪活得更健康快樂，也能增進您與毛孩之間的感情，一起度過更長久的美好時光。
貓咪長壽的關鍵：從均衡日常飲食做起！
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