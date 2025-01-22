貓壽命多久算長？8大長壽品種排行＋貓長壽秘訣大公開！

資料來源：PetMD

🐱峇里貓

峇里貓非常長壽，平均壽命高達 18～22 歲。峇里貓非常善於用聲音表達自己，時常大聲喵喵叫，且牠們非常有個性、精力充沛，會積極參與飼主的生活、博取關注，即使成年了也一樣。

🐱暹羅貓

暹羅貓以其優雅的外表及舉止聞名，平均壽命也有 15～20 歲。性格方面，暹羅貓善於交際、愛玩耍，喜歡和主人交流，與孩子或其他寵物相處通常也沒有問題。

🐱美國短毛貓

美國短毛貓的壽命平均落在 15～20 歲之間。美國短毛貓仍保留著原始的狩獵本能，牠們動作靈活、活潑好動，且擁有既獨立又喜歡和主人撒嬌的的個性，是美國相當受歡迎的熱門品種。

🐱英國短毛貓

英國短毛貓壽命可達 12～20 歲，是相當長壽的品種。這種貓咪個性獨立、溫和、穩重，適應力強，對主人也十分忠心。不過，英國短毛貓不太喜歡動，因此較容易過胖，需特別留意體重管理。

🐱布偶貓

擁有盛世美顏的布偶貓擁有 13～18 年的平均壽命。布偶貓個性溫順、警戒心低，抱起來就像是柔軟的布偶一樣，因此得名；且牠們與飼主的關係非常親密、喜歡黏著主人，因此更常被稱作貓界的小狗呢！

🐱緬甸貓

緬甸貓的壽命平均落在 10～17 歲之間。牠們活潑好動、喜歡玩耍，對小孩、陌生人通常都很友善，個性也十分親人，但並不會過度要求飼主關注，是非常適合作為陪伴的品種。

🐱曼赤肯貓

曼赤肯貓的腿雖短，但牠們的壽命可是長達 12～15 歲呢！儘管體型受限，曼赤肯貓仍然十分好動、喜歡東跑西跑、與人玩耍，即使是無法一躍而上的高處，聰明的牠們也總是有辦法找出其他方式抵達。

🐱波斯貓

端莊高雅、毛茸茸的波斯貓擁有 10～15 歲的平均壽命。個性上，牠們非常沉著、安靜，不喜歡繁忙喧鬧的環境，也不愛受到飼主過度關注，獨自在家也沒有問題。

貓咪品種 平均壽命 峇里貓 18～22 歲 暹羅貓 15～20 歲 英國短毛貓 12～20 歲 布偶貓 13～18 歲 緬甸貓 10～17 歲 美國短毛貓 15～20 歲 曼赤肯貓 12～15 歲 波斯貓 10～15 歲

要提醒大家的是，即便是同品種，貓咪的飲食習慣、生長及活動環境也會影響其壽命長短。一般來說，在室外環境生活的野貓較容易受到感染、意外事故（如車禍）及寄生蟲影響，因此壽命通常會較同品種的家貓（室內貓）短。至於混種的米克斯貓，牠們因較不容易受到遺傳疾病影響，因此壽命通常較純種貓長。

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