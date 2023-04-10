布偶貓怎麼照顧？布偶貓個性、常見疾病、3大照顧重點一次看！

目錄

一、貓界「盛世美顏」！揭開布偶貓的神秘面紗

布偶貓介紹｜「布偶貓」名字由來

布偶貓冷知識｜1990年代後才被認定是純種貓

二、一身仙氣逼人！認識布偶貓體型＆外觀特徵

布偶貓體型｜長得慢的大個子

布偶貓花色｜夢幻花色、花紋一次看

三、布偶貓個性原來像狗？盤點不為人知的3個布偶貓特色！

布偶貓個性1：貓界小狗兒

布偶貓個性2：家庭小貼心

布偶貓個性3：永遠的小紳士或小淑女

四、布偶貓疾病有哪些？布偶貓照顧重點獸醫帶您看！

常見布偶貓疾病｜温琮斐獸醫師帶您看懂！

布偶貓照顧重點｜健康加分題一次看

五、用心照顧貓咪營養！布偶貓飼料挑選與飲食指南

一、貓界「盛世美顏」！揭開布偶貓的神秘面紗



布偶貓擁有仙氣的藍眼與貴氣的長毛，加上個性超友善又乖巧，這樣「外在美」加上「內在甜」的特質，受到許多貓奴的追捧，但看到布偶貓介紹，相信很多人會在內心好奇，布偶貓為什麼這樣取名呢？關於布偶貓的有趣小知識立刻帶大家認識！

布偶貓介紹｜「布偶貓」名字由來



布偶貓的英文為Ragdoll，Rag Doll原本是布娃娃的意思，這是因為布偶貓被抱起來的時候，不像其他貓會瘋狂掙扎，而是會完全放鬆躺在身上，對人很親暱，沒有什麼戒心，因此，布偶貓也被稱為布娃娃貓、布拉多爾貓。





布偶貓冷知識｜1990年代後才被認定是純種貓



天生一臉小貴族的布偶貓，其實出現的時間並不長，直到1960年代才在美國被人工培育出來，並等到1990年代逐漸受到美國最大的純種貓註冊機構—愛貓者協會（Cat Fanciers' Association, CFA）認可，過程可說是相當曲折，儘管如此，這並不妨礙布偶貓超高人氣，成為2021年CFA純種貓人氣排行的第1名！

初步看懂布偶貓的背景，以下透過布偶貓介紹，從體型、花色、個性、照顧重點一一帶您「拆箱」了解。

二、一身仙氣逼人！認識布偶貓體型＆外觀特徵



布偶貓體型｜長得慢的大個子



從照片上看似精緻的布偶貓，實際抱起來的體型不小，但是別以為這是布偶貓胖，其實布偶貓屬於體型最大的家貓品種之一，母貓體重可達6公斤，公貓體重可達9公斤，並且布偶貓一身的長毛還會讓視覺更膨脹，看起來更大隻。

布偶貓品種的成長速度普遍較為緩慢，一般而言，2歲時毛色才會穩定下來，體型上則可能長到4歲，不過每隻貓咪的成長速度仍可能會有差異。





布偶貓花色｜夢幻花色、花紋一次看



根據美國愛貓者協會，布偶貓擁有比例平衡的五官和身材，並一共有4種花紋，各種花紋還有6種顏色，以及延伸不同的重點色，以下將布偶貓花色分成花紋、顏色2個部分介紹，大家稍微排列組合一下，就能發現布偶貓的花色組合非常多！



◆ 布偶貓花紋