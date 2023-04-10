布偶貓怎麼照顧？布偶貓個性、常見疾病、3大照顧重點一次看！
目錄
- 布偶貓介紹｜「布偶貓」名字由來
- 布偶貓冷知識｜1990年代後才被認定是純種貓
- 布偶貓體型｜長得慢的大個子
- 布偶貓花色｜夢幻花色、花紋一次看
- 布偶貓個性1：貓界小狗兒
- 布偶貓個性2：家庭小貼心
- 布偶貓個性3：永遠的小紳士或小淑女
- 常見布偶貓疾病｜温琮斐獸醫師帶您看懂！
- 布偶貓照顧重點｜健康加分題一次看
一、貓界「盛世美顏」！揭開布偶貓的神秘面紗
布偶貓擁有仙氣的藍眼與貴氣的長毛，加上個性超友善又乖巧，這樣「外在美」加上「內在甜」的特質，受到許多貓奴的追捧，但看到布偶貓介紹，相信很多人會在內心好奇，布偶貓為什麼這樣取名呢？關於布偶貓的有趣小知識立刻帶大家認識！
布偶貓介紹｜「布偶貓」名字由來
布偶貓的英文為Ragdoll，Rag Doll原本是布娃娃的意思，這是因為布偶貓被抱起來的時候，不像其他貓會瘋狂掙扎，而是會完全放鬆躺在身上，對人很親暱，沒有什麼戒心，因此，布偶貓也被稱為布娃娃貓、布拉多爾貓。
布偶貓冷知識｜1990年代後才被認定是純種貓
天生一臉小貴族的布偶貓，其實出現的時間並不長，直到1960年代才在美國被人工培育出來，並等到1990年代逐漸受到美國最大的純種貓註冊機構—愛貓者協會（Cat Fanciers' Association, CFA）認可，過程可說是相當曲折，儘管如此，這並不妨礙布偶貓超高人氣，成為2021年CFA純種貓人氣排行的第1名！
初步看懂布偶貓的背景，以下透過布偶貓介紹，從體型、花色、個性、照顧重點一一帶您「拆箱」了解。
二、一身仙氣逼人！認識布偶貓體型＆外觀特徵
布偶貓體型｜長得慢的大個子
從照片上看似精緻的布偶貓，實際抱起來的體型不小，但是別以為這是布偶貓胖，其實布偶貓屬於體型最大的家貓品種之一，母貓體重可達6公斤，公貓體重可達9公斤，並且布偶貓一身的長毛還會讓視覺更膨脹，看起來更大隻。布偶貓品種的成長速度普遍較為緩慢，一般而言，2歲時毛色才會穩定下來，體型上則可能長到4歲，不過每隻貓咪的成長速度仍可能會有差異。
布偶貓花色｜夢幻花色、花紋一次看
根據美國愛貓者協會，布偶貓擁有比例平衡的五官和身材，並一共有4種花紋，各種花紋還有6種顏色，以及延伸不同的重點色，以下將布偶貓花色分成花紋、顏色2個部分介紹，大家稍微排列組合一下，就能發現布偶貓的花色組合非常多！
◆ 布偶貓花紋
- 重點色布偶貓（Colorpoint）：
重點色的意思是身體的顏色比較淺，其他如四肢、頭部（如耳朵、面部）、尾巴等部位的毛色比較深，重點色布偶貓還可以再往下細分成更多重點色的子分類，像是帶有虎斑花紋（Lynx），或類似玳瑁貓（Tortie）的三色花紋。
- 手套色布偶貓（Mitted）：
深淺毛色分布與重點色相似，但差異在於貓咪的特定部位會出現白色，像是白手套、白靴子、白口罩、白圍巾等，肚子上也有白條紋。
- 雙色布偶貓（Bicolor）：
貓咪會像是戴面具一樣，從眼睛至耳朵的毛色會比較深，形成V字型，尾巴的顏色也會比較深，背部則是會有馬鞍狀的中間色，其餘的部位保持白色，淺色毛比例比較高。
- 梵色布偶貓（Van）：
貓咪的耳朵、尾巴毛色會比較深，有些梵色身上會有一點深色斑點，其餘則是夢幻的白色，屬於比較稀有的花色喔！
◆ 布偶貓顏色
布偶貓的毛色很豐富，常見的顏色一共有6種，命名也非常仙氣，分別為海豹色、藍色、奶油色、丁香色、巧克力色、紅色，其中以海豹色為最經典的顏色。但是要記得不論是哪種花色，其實都屬於一種貓的品種。
三、布偶貓個性原來像狗？盤點不為人知的3個布偶貓特色！
布偶貓個性1：貓界小狗兒
前面提到布偶貓就是因為乖巧像娃娃一樣才得名，但其實布偶貓還有「貓界狗狗」的特質，擁有「貓皮狗骨」的評價。
這是因為布偶貓部分行為跟狗狗十分相似，像是樂此不疲玩你丟我撿的遊戲，一點也不介意貓尊嚴掃地這回事，而且布偶貓非常喜歡當跟屁蟲，跟著主人走進走出，甚至在門口引頸等您回家，是不是又貼心又可愛啊！
布偶貓個性2：家庭小貼心
有養貓的人都知道，許多貓咪生性高冷，甚至對小孩、老年人、很吵的人等都退避三舍，但這點就不適用於布偶貓身上。
布偶貓個性天生很友善，可以與陌生人、老年人、小孩、其他貓咪或動物和平相處，適合有小孩的家庭、多寵物家庭或養貓新手。
布偶貓個性3：永遠的小紳士或小淑女
儘管布偶貓體型龐大，但牠們卻是不折不扣的小紳士及小淑女！布偶貓舉止很溫柔，甚至喵喵的聲音也是輕輕柔柔的，並且非常通人性並且善解人意，就算愛玩也不過分好動，玩耍時也不會隨便伸爪子，可說是毛爸媽心中的「別人家的模範生」。
然而，布偶貓的乖巧特質也有令人心疼的一面，有時布偶貓會過於信任他人，即使被踩到尾巴、被攻擊也不太會反擊，所以建議布偶貓要飼養在室內，如果外出的話，一定要有人盯著，以免心愛毛小孩被欺負還不知道反抗。
四、布偶貓疾病有哪些？布偶貓照顧重點獸醫帶您看！
布偶貓整體來說還算是健康、好照顧的品種，儘管有一些遺傳性布偶貓疾病，但只要做好平時的健康照顧，留心貓咪的日常反應，就能讓這位小貴族健康陪伴您，以下由温琮斐獸醫師帶大家進一步認識更多布偶貓的健康資訊。
常見布偶貓疾病｜温琮斐獸醫師帶您看懂！
常見布偶貓疾病1：心臟問題
布偶貓因為基因遺傳，容易罹患「肥厚型心肌病（Hypertrophic Cardiomyopathy）」，這是一種左心室心肌異常肥厚的心臟病，也是貓咪最常出現的心臟病之一，可能會引起鬱血性心衰竭，造成呼吸急促、後腳癱瘓、昏倒休克等症狀。
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温琮斐獸醫師提醒
"若您正考慮養一隻布偶貓的幼貓，建議可以向貓舍或領養機構取得布偶貓幼貓父母的健康證明。"
常見布偶貓疾病2：腎臟問題
布偶貓容易有腎結石、泌尿道感染、貓多囊性腎臟病（Polycystic Kidney Disease），應定期做健康檢查，時常留意貓咪的健康狀況，並鼓勵貓咪多喝水，才能有效維持貓咪的身體健康
此外，泌尿道結石可能會引起血尿，但由於貓咪都是使用貓砂盆，導致血尿不易被主人察覺，建議可以搭配法國皇家的「貓用血尿檢驗包」，幫助貓咪即早發現泌尿道問題，及時回診動物醫院。
常見布偶貓疾病3：毛球問題
普通情況下，貓咪舔毛不會是大問題，毛髮會隨著食物通過消化系統，最後被貓咪的便便排出，但布偶貓因為基因遺傳，可能會有腸道瓣膜問題，腸道自然排除毛髮的能力較弱，一旦毛髮進入消化道，就容易引發消化不良的問題。
建議可以配合排毛營養配方，可以幫助管理布偶貓的毛球問題，推薦法國皇家的「IH34W化毛貓主食濕糧」，採用高消化性有效化毛配方，照顧腸道的同時還能幫助自然排出毛髮！
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温琮斐醫師提醒
"建議毛爸媽在貓咪開始有毛球問題時帶牠去看獸醫，確認改變飲食是否足以解決問題。固定帶貓看獸醫，才能讓您的獸醫及早發現貓咪是否存在更嚴重的健康問題。"
布偶貓照顧重點｜健康加分題一次看
布偶貓照顧重點1：難以發現變胖
由於布偶貓的體型龐大（特別是公貓），許多飼主常常將「變胖」與「體型大隻」混淆在一起，忽略愛貓變胖的狀況，甚至看個小肚腩還覺得很可愛，然而長期肥胖可能會引起貓咪非常多健康問題，包括關節和骨骼問題。
建議要平時要留意愛貓的體態，若是想要學會怎麼自家貓咪有沒有過重，或是想了解怎麼計算食物熱量，可以參考《胖貓甩肉怎麼做？幫助貓咪維持良好體態4步驟！讓貓咪健康陪伴我》，了解更多貓咪體重管理的資訊。
除了飲食控制外，飼主也可以透過玩具和居家布置維持貓咪的活動力，由於布偶貓體型較大，因此建議提供牠們地板上的玩具，若是室內空間不足，想要購買貓跳台的話，也可以選擇步幅寬一點、高度偏低的跳台為佳。
布偶貓照顧重點2：幼貓飲食原則
此外，布偶貓幼貓的飲食也須要多加留意，這是因為幼貓的消化系統仍在發育，建議餵食易消化的蛋白質幫助布偶貓幼貓消化，若是想要更進一步提供完善營養，可以選擇含益生元的營養配方，幫助平衡腸內菌叢，有助於維持消化道健康，讓幼貓健康排便便！
推薦「K36幼貓專用乾糧」，添加維生素E、維生素C幫助幼貓維持天然免疫力，還有易消化性蛋白質與益生元，從底子呵護幼貓敏感的腸道。
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温琮斐醫師提醒
"益生元（MOS）與高消化性蛋白質的組合，可以協助維持腸道菌叢（又稱為健康菌）的平衡，進而幫助維持消化道健康，才能讓幼貓順利吸收成長所需的重要營養素。"
布偶貓照顧重點3：須定期刷牙
如同許多品種一樣，布偶貓也會罹患牙齦和口腔問題。若是長期不刷牙，牙菌斑就會聚集在牙齒，並形成貓咪牙結石。若置之不理，可能會引發牙齦發炎、牙周病。症狀包括牙齦發紅、疼痛和口臭，除了每天幫愛貓刷牙外，建議可以配合牙齒保健相關的營養配方，幫助貓咪在吃東西的同時也可以清潔牙齒。
五、用心照顧貓咪營養！布偶貓飼料挑選與飲食指南
布偶貓飲食該怎麼安排，才能從幼貓至老貓都能營養均衡呢？布偶貓飲食該怎麼安排，才能從幼貓至老貓都能營養均衡呢？獸醫建議適合布偶貓的飲食應具備以下幾點：
- 適合布偶貓的獨特嘴型的飼料顆粒：為布偶貓牙齒與咬合習慣而設計，讓布偶貓更易於攝食和咀嚼。
- 富含可使毛髮健康亮麗的營養素：飲食中添加Omega-3和Omega-6，都能有助布偶貓維持皮膚毛髮健康。
- 含心臟保健的營養成分：富含牛磺酸、EPA與DHA等營養成分，可幫助布偶貓維持心臟保健。
- 注意骨骼及關節保健：飲食中含有Omega-3脂肪酸等營養素，能有助維持布偶貓骨骼和關節健康。
- 別忘了維持泌尿系統的健康：飲食中含有優質蛋白質或含有能平衡尿液的酸鹼值的營養成分，有助維持成貓泌尿系統的健康。
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醫師介紹｜温琮斐 主治獸醫師
研究寵物血液與內分泌的專家
- 專長：小動物臨床病理、血液疾病、內分泌疾病
- 經歷：曾任國立台灣大學附設教學動物醫院傳染病門診醫師，現職為高雄中興動物醫院主治醫師、高雄中興動物醫院內科主任
- 學歷：國立台灣大學臨床動物醫學研究所畢業、國立嘉義大學獸醫系畢業
即便有豐富的臨床經歷，温琮斐獸醫師深知學海無涯以及專科分工的重要性，仍積極充實醫療知識，除參與國內各大研討會，並參與了多樣國際專業研討會以期更精進臨床專業，幫助改善貓犬的健康和福祉。
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