狗狗嘴巴臭怎麼辦？一次看懂狗狗口臭原因，維護狗狗口腔健康！

一、我家狗狗有口臭嗎？4 招教您觀察狗狗口臭問題！

聞氣味：一般來說，口腔健康的狗狗不管是口氣或是口水都不會有強烈的異味，因此飼主可以試著靠近狗狗的嘴巴，或是用手沾點口水聞一聞，如果有像是乳酸菌的味道或是令人疑惑的異味，就可能是口腔問題的徵兆。

觀察進食行為：若狗狗的進食習慣出現異常，或是食慾下降，飼主就需要特別留意，可能是口腔問題造成狗狗進食時的疼痛，所以出現咀嚼、吞嚥困難、吐出食物，甚至連平時愛吃的食物都不吃等異常表現。

檢查牙齦與牙齒：飼主可以觀察狗狗的牙齦是否紅腫，牙齒有沒有斷裂、缺角或牙結石，或是用手摸摸狗狗的牙齦部位，如果出現閃躲、吠叫或有其他疼痛反應，可能就是口腔健康出現問題的警訊。

其他異常行為：若狗狗出現異常口水分泌，還有經常打噴嚏、流鼻涕等問題，都有可能是口腔問題的警訊，飼主務必特別留意。

二、為什麼狗嘴巴臭臭的？解析狗狗口臭 6 大常見原因

（一）換牙問題

當狗狗在換牙時，如果乳牙無法順利脫落，牙垢和牙菌斑就會積累在牙齒表面，成為細菌滋生的溫床，導致狗狗口臭問題。

因此，在換牙期間，飼主應該特別注意狗狗的口腔清潔，並及早處理未脫落的乳牙，以防細菌繁殖。

（二）牙齒清潔不足

狗狗如果沒有定期刷牙，食物殘渣會附著在牙齒上，並且形成牙垢，隨著時間推移，牙垢會和唾液中的礦物質結合，鈣化成牙結石。這些牙結石會刺激牙齦，引發牙齦炎或牙周病，最終導致嚴重的口臭問題。

（三）飲食問題

如果狗狗飯後食物殘留在牙縫間，容易讓細菌大量滋生。這些細菌容易在口腔中產生酸性物質，並導致異味。

飼主應該避免給狗狗餵食過多的人類食物，並選擇適合的狗狗飼料來維持牠們的口腔健康。

（四）消化系統問題

當狗狗的消化系統出現問題，如消化不良或腸胃炎，食物無法在腸道中正常分解，這些未分解的食物在腸道中發酵，會產生難聞的氣體，經由口腔排出，導致口臭。所以如果狗狗除了口臭問題，同時也有便便異常、拉肚子、嘔吐等症狀，可能與腸胃問題有關。

（五）呼吸道感染

呼吸道感染，如鼻炎、鼻竇炎，也可能引發狗狗的口臭，因為鼻腔感染後，細菌可能會透過血液進入口腔，進而造成口氣異常。

因此狗狗口臭同時伴隨著打噴嚏、流鼻水等症狀，可能是呼吸道感染的信號，應及時帶去檢查。

（六）其他身體疾病

腎臟疾病：腎臟負責過濾血液中的廢物並將其排出體外，當腎功能受損時，這些廢物無法有效排出，導致血中氮類廢物累積。這些物質會透過狗狗的口腔散發出類似尿騷的味道，所以如果狗狗口氣有尿味，並伴隨喝水量增加、食慾不振等情況，可能是腎臟問題所致。

肝臟疾病：肝臟是狗狗體內解毒的主要器官，當肝臟功能受損時，體內的毒素無法正常排出，這些毒素積累會引起口氣變得腐臭。如果狗狗若出現這類異常口臭，並伴有嘔吐、食慾不振、黃疸等症狀，可能與肝臟疾病有關。

糖尿病：當狗狗的糖尿病控制不佳時，體內會產生一種名為酮體的物質，這些酮體具有揮發性，會從狗狗的呼吸道排出，導致口臭。此外，糖尿病可能還會伴隨其他症狀如厭食、嘔吐、脫水等，需立即就醫處理。

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三、狗狗口臭別忽視！可能還會造成嚴重問題

長期忽視狗狗的口臭問題，不僅會引起口腔疾病，造成不可逆的後果，還可能對全身健康產生嚴重影響。以下為飼主們列出狗狗口腔疾病可能導致的問題：

食慾減退：口臭通常伴隨牙齒或牙齦疾病，會讓狗狗感到不適，進而影響進食，使得狗狗吃飯速度變慢、食慾下降，甚至厭食，最後導致營養不良。

牙齒問題：長期未處理的口臭通常源自牙菌斑和牙垢的堆積，會進一步形成牙結石，嚴重時可能會導致牙周病，嚴重的牙周病可能導致不可逆的口腔損傷，如牙齒鬆動或全口拔牙。

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鼻腔問題：口腔細菌可能侵蝕上顎，造成口鼻瘻管，導致慢性鼻腔感染或疾病，影響狗狗呼吸道健康。

皮膚發炎：口腔細菌若進一步感染到眼睛或皮膚，引發局部的發炎和腫脹，對狗狗的健康產生更大威脅。

四、擔心狗狗口臭問題？4項狗狗口腔健康維護秘訣大公開！

（一）養成刷牙好習慣

「刷牙」能夠去除狗狗牙齒上的髒污及食物殘渣，避免滋生細菌，是養成狗狗健康口腔的基礎，也是控制口臭問題的第一步。飼主們在準備為狗狗刷牙前，可以確認以下注意事項：

選擇專門為狗狗設計的牙刷。

確保牙膏的成分是狗狗可食用的，千萬不可以給狗狗用人類的牙膏！

牙膏口味挑選狗狗喜歡的味道，培養狗狗刷牙的習慣。

另外，如果狗狗過往沒有刷牙習慣，一開始可能會排斥，飼主可以先試著讓狗狗習慣被觸摸口腔周圍的臉部部位、下巴，再循序漸進地試著觸碰狗狗的牙齦、牙齒，過程中可以適時獎勵一下狗狗，讓狗狗習慣這些動作，幫助之後刷牙的過程更順利！

（二）使用咀嚼零食和玩具

平時給狗狗需要啃咬、咀嚼的零食或玩具，像是潔牙骨、除臭餅乾、潔牙繩，對狗狗來說不僅好玩又美味，同時也是方便有效的口腔清潔方式，在咀嚼的過程中，能清潔牙齒，刮除牙齒表面的細菌和食物殘渣，保持狗狗口腔乾淨。

如果想要增強這些咀嚼玩具的效果，也可以將口腔清潔液噴在玩具上，狗狗在邊玩的同時，產品中的抗菌成分也能充分接觸到狗狗的牙齒，維持狗狗的口腔健康。

（三）注意狗狗飲食、飲水

飲食對於狗狗的口腔健康也同樣重要，建議飼主們可選擇專門為狗狗設計的飼料，並避免餵食含糖分或鹽分高的食物，幫助維持狗狗口腔環境的平衡，才不會造成狗狗過多的負擔。以下我們也分享 3 個幫助維持狗狗健康的飲食技巧：

每日餵食次數與時間要固定，避免持續進食，這會使口腔內的細菌一直維持活躍狀態。

注意飯碗、水碗的清潔，若沒有清洗乾淨，或是當中的食物、水接觸空氣太久而吸引小蟲，甚至產生細菌，被狗狗吃下肚可能會引起身體不適。

充分且乾淨的飲用水，也能幫助狗狗稍微清潔口腔，進而減少食物殘渣的堆積，降低細菌產生的可能。如果想要讓狗狗更有效地透過喝水清潔口腔，也可以在飲用水中加入狗狗潔牙水／潔牙液，減少口腔異味，維持口腔健康。

（四）定期檢查狗狗口腔

就跟人類一樣，除了日常的口腔護理，定期檢查狗狗的口腔也很重要。建議飼主可以每週稍微翻開狗狗的嘴巴，檢查牙齒和牙齦狀況，若發現異常或有口臭問題，應及早就醫，並根據獸醫的評估進行治療或是洗牙，避免口腔問題進一步惡化。

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