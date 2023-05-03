馬爾濟斯好養嗎？獸醫解答馬爾濟斯壽命、個性、3大照顧重點！

目錄

一、瑪爾濟斯體型超適合打包帶走！古今中外都愛瑪爾濟斯？

瑪爾濟斯犬介紹

瑪爾濟斯體型

二、小狗狗大揭密！認識瑪爾濟斯壽命、智商、個性

瑪爾濟斯智商＆個性

瑪爾濟斯壽命

三、瑪爾濟斯好養嗎？瑪爾濟斯缺點多嗎？照顧原則一次看！

瑪爾濟斯常見疾病

瑪爾濟斯照顧重點

四、瑪爾濟斯飼料推薦怎麼找？3個飲食建議守護狗狗健康！

一、瑪爾濟斯體型超適合打包帶走！古今中外都愛瑪爾濟斯？



輕巧的步伐、超長的雪白毛髮、靈動的大眼…沒有錯！牠就是嬌小可愛的瑪爾濟斯！



體型迷你瑪爾濟斯是許多小家庭的最愛，不僅是因為牠們懂得撒嬌，時常依偎在主人懷中，嬌小的體型既適合現代的公寓生活，也很方便帶出門逛街，成為不少養狗家庭的熱門選擇。如果您也想養一隻可愛的瑪爾濟斯狗，就讓我們為您深入介紹瑪爾濟斯品種吧！

瑪爾濟斯犬介紹



瑪爾濟斯的英文為Maltese，又稱為馬爾濟斯、馬里塔犬、比熊馬爾濟斯、羅馬女士狗，而看到各式各樣的翻譯名稱，是不是讓最後一個「羅馬女士狗」顯得有些奇怪呢？這就不得不提到瑪爾濟斯悠久的歷史趣聞。



儘管瑪爾濟斯的起源仍眾說紛紜，但可以確定的是，早在古羅馬時代，瑪爾濟斯的祖先就已經征服了羅馬女士們的心，當時的貴族女士們認為，如果懷中或袖子沒有一隻瑪爾濟斯，那著裝可不算完成，由此可知，瑪爾濟斯已成為當時的另類時尚寵兒。



除了古羅馬以外，在古希臘、古中國的文獻中也能見到瑪爾濟斯的蹤跡，並且瑪爾濟斯到了現代更成為代表性的家庭狗狗，在許多社區街口中都能見到牠們的身影，真正是征服了古今中外人們的愛狗之心。





瑪爾濟斯體型

根據美國犬隻協會（American Kennel Club, AKC）的評估標準，瑪爾濟斯的體型介於17.78-22.86公分（7-9英吋），而瑪爾濟斯體重則普遍小於3.175公斤（7磅），屬於非常討喜的可愛玩具犬！





破除網路迷思：瑪爾濟斯vs哈瓦那犬vs比熊犬

瑪爾濟斯除了常常被人口誤說成可爾必思，也時常與哈瓦那犬、比熊犬混淆在一起，這是因為3種狗狗都擁有一身長長的白毛及水汪汪的大眼睛，乍看之下，真的會傻傻分不清楚。 但其實比熊犬和哈瓦那犬體型比較大，體重也比較重，這也是為什麼這2種狗狗會被誤認成大型瑪爾濟斯，此外，比熊犬的毛髮呈現捲捲的波浪狀；瑪爾濟斯的毛髮比較直。哈瓦那犬則是擁有豐富的毛色（而瑪爾濟斯通常以白色為主），鼻子的比例也較瑪爾濟斯大一點。







二、小狗狗大揭密！認識瑪爾濟斯壽命、智商、個性



關於飼養瑪爾濟斯，一般人最關心的事有哪些？「馬爾濟斯壽命」、「馬爾濟斯智商」、「馬爾濟斯個性」等相關的網路用語，在Google熱搜關鍵字一直榜上有名，由此可見很多人不確定瑪爾濟斯犬適不適合自己、而牠們又可以陪伴我們多久的時間？以下就帶大家深入了解這隻小雪球的內心世界。

瑪爾濟斯智商＆個性

瑪爾濟斯特點1：狗小膽大，無所畏懼

瑪爾濟斯雖然個子小，但卻有著膽子大、嗓門大的反差特質，天生勇敢的個性也驅使牠們挺身保護家人，並且會對陌生人有所保留，而一隻訓練有佳的瑪爾濟斯更是可以充當看門狗的角色，只要門口有風吹草動，瑪爾濟斯就能用響亮的叫聲提醒主人。



瑪爾濟斯特點2：聰明好訓練，但偶爾會有固執牛脾氣

瑪爾濟斯智商很高，屬於非常聰明的狗狗，並且作為歷史悠久的陪伴犬，瑪爾濟斯是好訓練的犬種之一，在服從性與靈敏度的表現上都非常優秀。



不過值得注意的是，雖然這種狗狗的學習速度很快，但有些瑪爾濟斯個性可能比較固執，適合用正向鼓勵的方式進行訓練，像是獎勵食物或小遊戲幫助狗狗學習。



吳安妮獸醫師小提醒： "可選擇狗狗喜歡且熱量低的小點心作為獎勵，譬如：從狗狗的日常食用量中拿出幾顆飼料顆粒當作獎勵。另外別忘了將這些獎勵食品的熱量納入每日攝取一起計算，避免熱量過多導致肥胖"



瑪爾濟斯特點3：容易焦慮的小黏皮糖

瑪爾濟斯是一種既活潑又親人的狗狗，能夠與其他動物和平相處，同時非常依戀牠們的家人，對家人們也充滿著保護欲，然而這種特質也會使瑪爾濟斯與家人分離時，容易感到焦慮，嚴重時可能會出現亂叫、高聲吠叫等行為。



順帶一提，雖然瑪爾濟斯非常親切，但是牠們的體型實在過於嬌小，因此比起年幼的孩子，瑪爾濟斯更適合與懂得愛護小動物的大孩子相處，並且當小孩與狗狗相處時，建議要有大人在一旁看著，避免誤傷的意外發生。

瑪爾濟斯壽命



瑪爾濟斯平均壽命約12-15年，整體來說是非常健康的品種犬，如果照顧得宜，大多數瑪爾濟斯壽命都能突破10歲，下一段將由專業獸醫師提供健康建議，幫助您在照顧瑪爾濟斯時更加得心應手！





三、瑪爾濟斯好養嗎？瑪爾濟斯缺點多嗎？照顧原則一次看！





許多人可能會在網路搜尋「馬爾濟斯好養嗎」，想了解嬌小可愛的瑪爾濟斯適不適合自己。以下由吳安妮獸醫師介紹6種常見的瑪爾濟斯疾病，讓想養瑪爾濟斯的您，能更清楚照護重點！

瑪爾濟斯常見疾病



瑪爾濟斯常見疾病1：守護脆弱的關節

通常像瑪爾濟斯這類的小型犬容易有髕骨脫臼的問題，也就是膝蓋骨會脫離正常的位置，儘管膝蓋骨脫臼不一定會引起劇烈疼痛，但隨著病程發展，可能會產生不可逆的關節炎，此外膝蓋骨脫臼也更容易有十字韌帶受傷的問題，進而發展成慢性疼痛。



如果想要知道怎麼守護狗狗的關節健康，可延伸閱讀「狗關節保養」的文章，學習更多保護關節的生活技巧及飲食建議。



瑪爾濟斯常見疾病2：留意牙齒問題

一般的狗狗都有42顆牙齒，但瑪爾濟斯嬌小的身形，也代表口腔空間比較小，導致牙齒容易排列不整齊，產生較多清潔死角，從而讓牙菌斑堆積，衍生出牙結石、牙周病等口腔疾病，如果長期置之不理，可愛瑪爾濟斯老年時就很可能會有一張小臭嘴。



而每天幫狗狗刷牙及定期的口腔檢查是維持瑪爾濟斯口腔健康的關鍵，此外，平時的飲食也可以配合專門的潔牙配方飼料，加倍照顧狗狗的牙齒。可在醫師推薦下使用有VOHC認證的營養配方，幫助愛犬口腔保健、管理牙垢的堆積，讓愛犬跟口臭說掰掰！



瑪爾濟斯常見疾病3：眼部疾病

看到瑪爾濟斯可愛的黑豆豆大眼，心裡總會軟成一片，而喜歡水汪汪大眼的您可要特別注意，牠們的眼睛可是照顧的重點之一，如果發現有不對勁，建議盡快帶往動物醫院做檢查。以下就為大家整理3種常見的瑪爾濟斯眼部疾病： 青光眼 ：當人的眼壓過高，很可能會產生青光眼的問題，嚴重的青光眼可能影響視神經的血液循環，從而導致失明，而這樣的問題也可能會發生在瑪爾濟斯身上。一旦瑪爾濟斯有瞇眼、眼白出現血絲、眼角膜呈現藍色等徵兆，建議盡快帶愛犬去給獸醫檢查。

白內障 ：當狗狗瞳孔裡有白色物質，代表狗狗可能有白內障的問題，此時應帶狗狗至動物醫院，由獸醫師評估是否須盡快進行治療。

多生睫毛：這種狀況通常是因為睫毛異常生長，意外長在眼皮內側，以致於睫毛會與眼球產生摩擦，刺激狗狗敏感的眼睛，建議飼主平時要多留意狗狗有沒有頻繁眨眼、流淚、眼睛發紅等現象。 吳安妮獸醫師小提醒： "依照不同類型的青光眼，獸醫會有不同的治療方式，可能透過藥物或外科手術改善；而在 80% 的病例中，罹患白內障的初期都可以進行手術治療。所以定期到獸醫院檢查很重要，有助於及早發現眼部疾病。"

瑪爾濟斯常見疾病4：心臟疾病 開放性動脈導管（Patent Ductus Arteriosus, PDA）為瑪爾濟斯常見的遺傳性心臟疾病，一般來說，幼犬剛出生不久後，體內的動脈導管就會自動關閉，而這種疾病就是當動脈導管沒有關閉，進而影響狗狗體內的血液流動，導致心臟負擔過重，引發心臟衰竭。



開放性動脈導管症狀包含：運動耐受力差、發育不良、虛弱、心雜音、暈厥等。而想要治療這種疾病，通常會需要由專業獸醫師開刀，將開放的動脈導管重新封起來，所幸的是，大多數狗狗在接受手術後都能恢復正常生活。

吳安妮獸醫師小提醒： "及時診斷和適當治療這種先天性、遺傳性心臟疾病，可以獲得良好的長期預後，標準手術和微創經導管技術均可成功治療該病症。所以平時做好保養並定期帶去獸醫院檢查，狗狗還是可以活得很健康。"

瑪爾濟斯常見疾病5：肝臟問題 瑪爾濟斯容易患有遺傳性的肝門脈分流（Liver Shunts），這種疾病的起因是由於肝臟長出了異常的血管，導致血液無法正常導入肝臟，進而影響肝臟解毒、營養合成的功能。這可能會使狗狗出現發育不良、癲癇、失去方向感等成長或神經相關的症狀。



因此，當發現家中瑪爾濟斯幼犬有上述症狀時，應立即帶到獸醫院抽血檢查，只要及早發現病徵，就能透過專業的內外科治療和飲食控制，幫助病情獲得改善。

瑪爾濟斯照顧重點6：皮膚疾病 除了以上的疾病外，皮脂腺炎就是讓許多飼主頭痛的瑪爾濟斯皮膚病之一，經常好發於頭頂、後頸部、背部，狗狗的皮膚會呈現乾燥脫屑及部分脫毛，讓原本可愛的瑪爾濟斯又癢又禿！



想要治療這種皮膚問題，除了帶狗狗看醫生外，平時也可以補充能幫助毛髮健康亮麗的營養素，如Omega-3、Omega-6，維護狗狗的皮膚健康，如果想要了解更多關於狗狗皮膚的健康知識，歡迎延伸閱讀《狗狗皮膚怪怪的？狗皮膚功能、症狀與照護方法大公開》。



👉推薦含高消化的優質蛋白質、添加豐富Omega-3與Omega-6的營養配方，由內而外、全方位維持愛犬皮膚健康。

吳安妮獸醫師小提醒： "想要維持愛犬皮毛健康亮麗，好消化的高優質蛋白質是不可或缺的。狗狗皮膚和皮毛需要每日攝取優質蛋白質，因此合適的蛋白質類型和份量非常重要。" 瑪爾濟斯照顧重點 瑪爾濟斯照顧重點1：飲食建議 瑪爾濟斯幼犬的餵食頻率要較成犬頻繁，這是因為小型犬幼犬容易有低血糖問題，常見症狀包含：虛弱無力、食慾不佳、走路不穩、發抖、肌肉抽搐，甚至引發癲癇。



因此為瑪爾濟斯幼犬選擇食物時須注意，牠們需要攝取的能量、蛋白質、礦物質和維生素高於成犬的攝取量。建議選擇熱量較高、其他營養素濃度也高於一般飼料的幼犬專用營養配方，或諮詢您的獸醫師。

瑪爾濟斯照顧重點2：梳毛建議 瑪爾濟斯有著一身「白、長、直」的毛髮，看起來飄逸又美麗的同時，也代表頻繁的梳毛需求，一般會建議每1-2天就幫狗狗進行梳毛，以免毛髮打結，並且肛門附近的毛髮也須多加檢查，以免狗屁屁附近的長毛沾到排泄物而不自知。



此外，有時候會看到狗狗眼周出現一圈粉色、紅棕色的淚痕，這可能與瑪爾濟斯淚腺問題、過敏、耳道感染等等因素有關，除了請專業獸醫師檢查，確認狗狗身體的健康外，也可以透過以下3個小技巧，幫助狗狗與熊貓眼說掰掰！ 剔除狗狗眼周附近過長的毛髮，避免毛髮刺激眼睛。

檢查食物、飲水有無過敏原。

配合專門的淚痕清潔用品，每天幫狗狗做清潔，像是乾洗、濕紙巾、眼部清潔產品等。 瑪爾濟斯照顧重點3：運動建議 瑪爾濟斯既聰明又精力旺盛，時常在家中到處亂跑，但其實瑪爾濟斯需要的運動量並不高，每日約1-2次在住家附近散步，便能滿足牠們的活動需求。一般來說，寵物公園不太適合嬌小的瑪爾濟斯，除非是專門給小型犬的狗狗公園，此外，冬天散步也須做好保暖的工作，因為瑪爾濟斯個子小又缺乏保暖的下層底毛，容易因為低溫而著涼。



除了例行散步外，毛爸媽們也可以透過遊戲與互動，給予狗狗適當的精神刺激，幫助牠們維持身心的健康，並且有助於減少狗狗亂叫的情況。

四、瑪爾濟斯飼料推薦怎麼找？3個飲食建議守護狗狗健康！



瑪爾濟斯飼料該怎麼選？想好好守護嬌小活潑的瑪爾濟斯嗎？最後由獸醫師提供3個飲食方面的小建議，讓家中的毛小孩可以吃得美味又健康！

瑪爾濟斯擁有一身長毛，建議選擇富含Omega-3、Omega-6營養素的飼料，可以幫助維持毛髮健康亮麗，同時照顧皮膚健康。

由於瑪爾濟斯天生下顎咬合力較弱，並且容易挑食，建議選擇適合瑪爾濟斯的飼料顆粒，提升狗狗的咀嚼口感，引起狗狗的食慾，還可以幫助口腔保健、管理牙垢的形成。

如果覺得狗狗便便容易臭，建議可以選擇有特別針對便便臭的營養配方，降低排便時的異味。



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