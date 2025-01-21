狗狗年齡對照表＋狗狗平均壽命排行榜大公開！狗爸媽必看！
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一、狗的年齡多長？這個品種的狗狗壽命平均可達 18 年！
狗狗的陪伴總是讓人感到溫暖，但您知道不同品種、不同體型的狗狗壽命長短都不一樣嗎？在飼養前，先了解牠們的年齡特徵，不僅能幫助我們做好準備，也能提供毛孩最全面的生命照護。
（一）狗平均壽命：狗狗可以活到幾歲？
狗狗的預期壽命主要受到基因、生活方式、品種和體型等因素影響。
一般來說，體型越小的狗狗壽命越長，體重在 10 公斤以下的小型犬平均壽命約可達 12 年；相對地，體重超過 45 公斤的大型犬，平均壽命則約在 7～8 年之間。以下提供各體型狗狗的平均壽命表：
|體型
|平均壽命
|迷你型／小型犬
|10~15 年
|中型犬
|10~13 年
|大型犬
|10~12 年
|巨型犬
|8~10 年
不過，平均壽命仍僅是一個參考值，透過飼主細心的照護和定期健康檢查，狗狗也很有可能陪伴飼主比平均壽命更長的時間。
（二）Top 5 最長壽的狗品種排行榜
如上提及，狗狗的品種是影響壽命長短的重要因素。那麼，最長壽的狗狗品種究竟有哪些呢？一起來看看吧！
✦ 西施犬（平均壽命 10～18 歲）
擁有優雅外表的西施犬不只美麗，更以溫和親人的性格而聞名。牠們聰明伶俐，容易訓練，非常適合初次養狗的家庭，且西施犬特別喜愛依偎在主人身邊，是極佳的陪伴犬。
✦ 吉娃娃（平均壽命 14～16 歲）
體型雖小，但性格活潑大膽的吉娃娃可是最長壽的狗品種之一。牠們機警聰明，對主人忠誠度極高，即便身材嬌小卻擁有極高的保護慾，可說是相當稱職的小警衛喔！
✦ 柴犬（平均壽命 13～16 歲）
與其他長壽犬種相較，柴犬的體型較大，屬於中型犬。牠們的警戒性強，對家人極為忠心，除了身體好，心理素質也相當穩定，較其他品種容易照顧，因此相當受歡迎。
✦ 比熊犬（平均壽命 14～15 歲）
毛茸茸的比熊犬不只外表討喜，性格更是溫和可愛。牠們聰穎又富學習力，擅長和人互動，是很不錯的家庭陪伴犬，且因活潑開朗的天性，讓牠們特別受到有孩子的家庭歡迎。
✦ 約克夏梗（平均壽命 11～15 歲）
約克夏梗雖然體型嬌小，但個性活潑開朗、十分親人，能與飼主建立親密的關係。別看牠們的外表優雅，其實約克夏梗仍保有梗犬類大膽、無畏的性格，在必要時也會大聲吠叫，積極保護主人喔！
二、狗一歲等於人類幾歲？狗狗年齡對照表一次看！
由於不同體型的狗狗成長及老化的速度不一（小型犬通常老的比較慢），因此在換算年紀時的標準也不一樣。以下提供一份簡易狗狗年紀換算表，讓您能對家中毛孩有更進一步的認識：
狗狗年齡換算表
|體型
|迷你型/小型犬
|中型犬
|大型犬
|巨型犬
|9 公斤以下
|9～23 公斤
|23～45 公斤
|45 公斤以上
|狗狗年齡
|人類年齡
|1 歲
|15
|15
|15
|12
|2 歲
|24
|24
|24
|22
|3 歲
|28
|28
|28
|31
|4 歲
|32
|32
|32
|38
|5 歲
|36
|36
|36
|45
|6 歲
|40
|42
|45
|49
|7 歲
|44
|47
|50
|56
|8 歲
|48
|51
|55
|64
|9 歲
|52
|56
|61
|71
|10 歲
|56
|60
|66
|79
|11 歲
|60
|65
|72
|86
|12 歲
|64
|69
|77
|93
|13 歲
|68
|74
|82
|100
|14 歲
|72
|78
|88
|107
|15 歲
|76
|83
|93
|114
|16 歲
|80
|87
|99
|121
資料來源：© American Kennel Club
三、狗幾歲算老？當心這 5 種初老跡象！
（一）每隻狗狗老化速度一樣嗎？
如上所述，狗狗老化的速度會隨著品種及體型而異，也因此並沒有單一的「老狗年齡標準」。
一般來說，當狗狗度過了預期壽命的一半時，就進入了熟齡期；度過 3／4 的預期壽命時，就可以稱為老年犬了。
（二）狗狗老化症狀有哪些？
每隻狗狗的老化情況不盡相同，但通常會出現以下幾種變化：
- 容易發胖 ：隨著年齡增長，狗狗的新陳代謝變慢、活動量下降，身體需要的熱量減少，因此即使進食量沒有增加，也會容易發胖。
- 牙齒問題：狗狗的口腔功能會隨著老化而衰退，可能出現流口水、咀嚼進食困難、吞嚥不易等症狀，也較容易罹患牙結石、牙齦發炎等疾病。
- 消化功能變差：除了牙齒問題，狗狗的腸胃功能也會隨著年紀逐漸衰退，常出現消化不良、便秘、食慾不振等情況。
- 免疫力下降：狗狗的免疫力也會隨著老化而衰退，變得比較容易生病，傷口也更可能受到感染。
- 整體活力降低：就跟人類一樣，狗狗在步入高齡後行動力也會隨著降低。牠們通常會變得較不愛理人，睡眠時間變長，對周圍環境的反應也可能變得較遲緩。
四、老狗照顧這樣做最安心！飼主必知的 5 大照護要點說明
- 提高健檢頻率：狗狗步入老年階段後，建議至少每半年到 1 年帶到獸醫院進行 1 次全面性的健康檢查，才能及早發現任何潛在的健康問題，並及時介入處理。
- 保持適度運動：即使年紀大了，也要鼓勵狗狗保持活躍。例如，短程的平地散步、低強度的室內遊戲或是游泳等不會給關節帶來太大壓力的活動，都是很適合老狗的選擇。
- 留意體重變化：飼主應定期為狗狗量體重，並根據體重變化調整餵食量，盡可能將體重控制在正常範圍內，以免體重過重為關節帶來負擔。若發現狗狗體重突然出現大幅度變化，則可能是疾病的徵兆，應盡快就醫。
- 調整居家擺設：老狗的行動力通常較差，因此建議可在樓梯上設置斜坡，以方便牠們上下樓，並在光滑的地板上鋪設防滑墊，以減少牠們打滑、跌倒的危險。
掌握以上幾項照護要點，就能幫助您跟狗狗一起度過快樂、健康的晚年生活。不過，每隻狗狗都是獨一無二的，如果對照顧上有任何疑問，仍應諮詢獸醫的專業意見。
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