狗狗年齡對照表＋狗狗平均壽命排行榜大公開！狗爸媽必看！

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一、狗的年齡多長？這個品種的狗狗壽命平均可達 18 年！

狗狗的陪伴總是讓人感到溫暖，但您知道不同品種、不同體型的狗狗壽命長短都不一樣嗎？在飼養前，先了解牠們的年齡特徵，不僅能幫助我們做好準備，也能提供毛孩最全面的生命照護。

（一）狗平均壽命：狗狗可以活到幾歲？

狗狗的預期壽命主要受到基因、生活方式、品種和體型等因素影響。

一般來說，體型越小的狗狗壽命越長，體重在 10 公斤以下的小型犬平均壽命約可達 12 年；相對地，體重超過 45 公斤的大型犬，平均壽命則約在 7～8 年之間。以下提供各體型狗狗的平均壽命表：

體型 平均壽命 迷你型／小型犬 10~15 年 中型犬 10~13 年 大型犬 10~12 年 巨型犬 8~10 年

不過，平均壽命仍僅是一個參考值，透過飼主細心的照護和定期健康檢查，狗狗也很有可能陪伴飼主比平均壽命更長的時間。

（二）Top 5 最長壽的狗品種排行榜

如上提及，狗狗的品種是影響壽命長短的重要因素。那麼，最長壽的狗狗品種究竟有哪些呢？一起來看看吧！