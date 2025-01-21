狗狗年齡對照表＋狗狗平均壽命排行榜大公開！狗爸媽必看！

狗狗年齡對照表看這裡！狗的年齡怎麼算？狗幾歲算老？本文帶您認識狗狗平均壽命長短及狗狗年紀換算方式，再說明狗狗老化症狀及老狗照顧要點，讓您了解毛孩的生命階段及健康需求，陪伴狗狗健康養老！

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狗狗年齡對照表＋狗狗平均壽命排行榜大公開！狗爸媽必看！
目錄
  • 一、狗的年齡多長？這個品種的狗狗壽命平均可達 18 年！
  • 二、狗一歲等於人類幾歲？狗狗年齡對照表一次看！
  • 三、狗幾歲算老？當心這 5 種初老跡象！
  • 四、老狗照顧這樣做最安心！飼主必知的 5 大照護要點說明

    •  

    一、狗的年齡多長？這個品種的狗狗壽命平均可達 18 年！

    狗狗的陪伴總是讓人感到溫暖，但您知道不同品種、不同體型的狗狗壽命長短都不一樣嗎？在飼養前，先了解牠們的年齡特徵，不僅能幫助我們做好準備，也能提供毛孩最全面的生命照護。

     

    （一）狗平均壽命：狗狗可以活到幾歲？

    狗狗的預期壽命主要受到基因、生活方式、品種和體型等因素影響。

    一般來說，體型越小的狗狗壽命越長，體重在 10 公斤以下的小型犬平均壽命約可達 12 年；相對地，體重超過 45 公斤的大型犬，平均壽命則約在 7～8 年之間。以下提供各體型狗狗的平均壽命表：

     

    體型 平均壽命
    迷你型／小型犬 10~15 年
    中型犬 10~13 年
    大型犬 10~12 年
    巨型犬 8~10 年

     

    不過，平均壽命仍僅是一個參考值，透過飼主細心的照護和定期健康檢查，狗狗也很有可能陪伴飼主比平均壽命更長的時間。

     

    （二）Top 5 最長壽的狗品種排行榜

    如上提及，狗狗的品種是影響壽命長短的重要因素。那麼，最長壽的狗狗品種究竟有哪些呢？一起來看看吧！

    最長壽的5種狗狗

    ✦ 西施犬（平均壽命 10～18 歲）

    擁有優雅外表的西施犬不只美麗，更以溫和親人的性格而聞名。牠們聰明伶俐，容易訓練，非常適合初次養狗的家庭，且西施犬特別喜愛依偎在主人身邊，是極佳的陪伴犬。

    ✦ 吉娃娃（平均壽命 14～16 歲）

    體型雖小，但性格活潑大膽的吉娃娃可是最長壽的狗品種之一。牠們機警聰明，對主人忠誠度極高，即便身材嬌小卻擁有極高的保護慾，可說是相當稱職的小警衛喔！

    ✦ 柴犬（平均壽命 13～16 歲）

    與其他長壽犬種相較，柴犬的體型較大，屬於中型犬。牠們的警戒性強，對家人極為忠心，除了身體好，心理素質也相當穩定，較其他品種容易照顧，因此相當受歡迎。

    ✦ 比熊犬（平均壽命 14～15 歲）

    毛茸茸的比熊犬不只外表討喜，性格更是溫和可愛。牠們聰穎又富學習力，擅長和人互動，是很不錯的家庭陪伴犬，且因活潑開朗的天性，讓牠們特別受到有孩子的家庭歡迎。

    ✦ 約克夏梗（平均壽命 11～15 歲）

    約克夏梗雖然體型嬌小，但個性活潑開朗、十分親人，能與飼主建立親密的關係。別看牠們的外表優雅，其實約克夏梗仍保有梗犬類大膽、無畏的性格，在必要時也會大聲吠叫，積極保護主人喔！

     

    二、狗一歲等於人類幾歲？狗狗年齡對照表一次看！

    由於不同體型的狗狗成長及老化的速度不一（小型犬通常老的比較慢），因此在換算年紀時的標準也不一樣。以下提供一份簡易狗狗年紀換算表，讓您能對家中毛孩有更進一步的認識：

    狗狗年齡換算表

     

    體型 迷你型/小型犬 中型犬 大型犬 巨型犬
    9 公斤以下 9～23 公斤 23～45 公斤 45 公斤以上
    狗狗年齡 人類年齡
    1 歲 15 15 15 12
    2 歲 24 24 24 22
    3 歲 28 28 28 31
    4 歲 32 32 32 38
    5 歲 36 36 36 45
    6 歲 40 42 45 49
    7 歲 44 47 50 56
    8 歲 48 51 55 64
    9 歲 52 56 61 71
    10 歲 56 60 66 79
    11 歲 60 65 72 86
    12 歲 64 69 77 93
    13 歲 68 74 82 100
    14 歲 72 78 88 107
    15 歲 76 83 93 114
    16 歲 80 87 99 121

     

    資料來源：© American Kennel Club

     

    三、狗幾歲算老？當心這 5 種初老跡象！

     

    （一）每隻狗狗老化速度一樣嗎？

    如上所述，狗狗老化的速度會隨著品種及體型而異，也因此並沒有單一的「老狗年齡標準」。

    一般來說，當狗狗度過了預期壽命的一半時，就進入了熟齡期；度過 3／4 的預期壽命時，就可以稱為老年犬了。

     

    （二）狗狗老化症狀有哪些？

    每隻狗狗的老化情況不盡相同，但通常會出現以下幾種變化：

    • 容易發胖 ：隨著年齡增長，狗狗的新陳代謝變慢、活動量下降，身體需要的熱量減少，因此即使進食量沒有增加，也會容易發胖。
    • 牙齒問題：狗狗的口腔功能會隨著老化而衰退，可能出現流口水、咀嚼進食困難、吞嚥不易等症狀，也較容易罹患牙結石、牙齦發炎等疾病。
    • 消化功能變差：除了牙齒問題，狗狗的腸胃功能也會隨著年紀逐漸衰退，常出現消化不良、便秘、食慾不振等情況。
    • 免疫力下降：狗狗的免疫力也會隨著老化而衰退，變得比較容易生病，傷口也更可能受到感染。
    • 整體活力降低：就跟人類一樣，狗狗在步入高齡後行動力也會隨著降低。牠們通常會變得較不愛理人，睡眠時間變長，對周圍環境的反應也可能變得較遲緩。

     

    四、老狗照顧這樣做最安心！飼主必知的 5 大照護要點說明

    5大老狗照顧要點
    • 提高健檢頻率：狗狗步入老年階段後，建議至少每半年到 1 年帶到獸醫院進行 1 次全面性的健康檢查，才能及早發現任何潛在的健康問題，並及時介入處理。
    • 保持適度運動：即使年紀大了，也要鼓勵狗狗保持活躍。例如，短程的平地散步、低強度的室內遊戲或是游泳等不會給關節帶來太大壓力的活動，都是很適合老狗的選擇。
    • 調整飲食：老狗的咀嚼及消化功能較差，因此在挑選狗飼料時，需特別留意適口性及營養補充。建議選擇含優質蛋白質、多元不飽和脂肪酸、維生素 C 及 E，以及高比例礦物質的營養配方，以滿足老狗特殊的營養需求
    • 留意體重變化：飼主應定期為狗狗量體重，並根據體重變化調整餵食量，盡可能將體重控制在正常範圍內，以免體重過重為關節帶來負擔。若發現狗狗體重突然出現大幅度變化，則可能是疾病的徵兆，應盡快就醫。
    • 調整居家擺設：老狗的行動力通常較差，因此建議可在樓梯上設置斜坡，以方便牠們上下樓，並在光滑的地板上鋪設防滑墊，以減少牠們打滑、跌倒的危險。

    掌握以上幾項照護要點，就能幫助您跟狗狗一起度過快樂、健康的晚年生活。不過，每隻狗狗都是獨一無二的，如果對照顧上有任何疑問，仍應諮詢獸醫的專業意見。

     

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