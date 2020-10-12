¿El alimento casero para gatos es una opción saludable para mi felino?
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Es posible que algunos dueños deseen asumir un papel más activo en la dieta de su gato y alimentarlo con comida casera.
Preparar y cocinar el alimento para un gato puede parecer agradable y una forma de agregar variedad o nuevos sabores a sus comidas. Sin embargo, los riesgos de hacer tu propia comida para gatos pueden superar cualquier beneficio potencial, ya que es sumamente complejo equilibrar las necesidades nutricionales de un felino. Además, la forma en que los gatos perciben la comida es muy complicada y depende de mucho más que el sabor.
La falta de un nutriente vital puede causar una deficiencia y afectar la salud del gato. Por lo tanto, es importante comprender los requisitos nutricionales individuales de tu gato y considerar la mejor manera de garantizar que se satisfagan.
Los gatos son diferentes a los seres humanos
La preparación del alimento para gatos es muy diferente a la preparación de las comidas para seres humanos. Para empezar, los gastos no requieren diferentes sabores en su comida. Mientras que los seres humanos tienen 9000 papilas gustativas, los gatos solo tienen 4751 que van perdiendo sensibilidad con el paso del tiempo. Teniendo esto en cuenta, adaptar la comida de un felino a sus "gustos" no es lo importante.
Por lo tanto, preparar un alimento para gatos es mucho más que seleccionar ingredientes que parecen gustarles a los gatos. Para un felino, el tamaño, la forma, el olor y la textura del alimento son claves para que acepten una nueva dieta y lograrlo a la perfección, además de cumplir con el perfil nutricional preciso, puede ser increíblemente complejo.
¿Qué nutrientes necesita mi gato?
De acuerdo con el Pet Food Institute, los gatos necesitan más de 40 nutrientes esenciales todos los días.2 Aunque los gatos son carnívoros estrictos, requieren una dieta compuesta por algo más que carne. De hecho, necesitan una amplia gama de nutrientes proporcionados por otras fuentes para mantenerse saludables y obtener energía, lo que incluye lo siguiente:
- Proteína
- Grasas
- Carbohidratos
- Vitaminas
- Minerales
En la naturaleza, los gatos salvajes equilibran estos requisitos nutricionales comiendo todas las partes de su presa, incluidos los huesos y los intestinos, que contienen cantidades pequeñas de materia vegetal. También pueden comer plantas ocasionalmente.
Sin embargo, los gatos domesticados necesitan que cada uno de estos grupos de nutrientes se mezcle en diferentes cantidades para proporcionar una dieta completa y equilibrada. El exceso de un grupo o la escasez de otro podrían tener consecuencias para su salud.
Los gatos no pueden sintetizar todas las vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales que necesitan de forma natural, y tienen que adquirir algunos de ellos a través de la ingesta de alimentos. La taurina, por ejemplo, es vital para la vista y el corazón de un felino, y solo puede obtenerse de proteínas animales.
Si te basás en recetas caseras de alimento para gatos, puede resultar muy difícil incorporar estos nutrientes esenciales en los niveles precisos requeridos para la salud y el bienestar de tu gato. Es imprescindible que la receta casera que prepares proporcione una dieta completa y equilibrada en términos de nutrición, y evite ingredientes que son tóxicos para los gatos. Esto se puede complicar aún más si querés dietas caseras para varios gatos, ya que a menudo tendrán necesidades muy diferentes.
Cada gato es diferente
Las necesidades nutricionales de un felino dependen de una serie de factores. A la hora de determinar el perfil nutricional de tu mascota, un veterinario o nutricionista de mascotas considerará lo siguiente:
Edad
Los gatitos necesitan nutrientes y minerales específicos para impulsar su crecimiento, pero generalmente comen cantidades más pequeñas. Los gatos mayores pueden necesitar, entre otros, suplementos adicionales de vitamina E y C, y más ácidos grasos esenciales para ayudar a la flexibilidad.
Raza
Algunas razas se beneficiarán de dietas específicas que tengan en cuenta su forma corporal, el nivel de actividad y las sensibilidades únicas.
Enfermedad
Los gatos esterilizados, por ejemplo, suelen ser menos activos, lo que afecta sus necesidades energéticas diarias.
Salud
Si tu gato tiene una enfermedad en curso, eso podría afectar sus requisitos nutricionales o su capacidad de digerir ciertos nutrientes.
Estilo de vida
Los gatos que viven en interiores necesitarán una dieta con un contenido energético menor que los que deambulan al aire libre. Los gatos que viven en el interior de una casa también pasarán más tiempo aseándose, por lo que pueden beneficiarse de una dieta que naturalmente estimule la eliminación de bolas de pelos.
Sensibilidades
Los nutrientes correctos pueden ayudar a tu gato si tiene una sensibilidad existente, como un pelaje opaco, piel sensible o una tendencia a subir de peso.
Peso
Se debe calcular el contenido energético del alimento para garantizar que tu gato mantenga un peso saludable.
El veterinario debería poder brindarte una guía personalizada para tu gato, pero recordá que sus necesidades cambiarán con el tiempo. Incluso un gato adulto saludable puede experimentar múltiples cambios en sus necesidades nutricionales debido a los cambios en su nivel de actividad o estilo de vida.
¿Podés preparar tu propio alimento para gatos?
Antes de considerar preparar tu propio alimento para gatos, debés tener la seguridad, el conocimiento científico y la habilidad para proporcionar una dieta completa y equilibrada. Una vez que hayas consultado a un veterinario para comprender las necesidades nutricionales de tu gato, deberás invertir en equipo especializado para preparar tu propio alimento para gatos. Para evitar cualquier contaminación bacteriana, se deben mantener estrictas prácticas de higiene en todo momento.
También se debe tener precaución a la hora de considerar los ingredientes para el alimento para gatos casero. Los ingredientes que pueden considerarse nutritivos para los seres humanos pueden ser muy tóxicos para los gatos. Por ejemplo, las uvas son fuentes reconocidas de vitamina C y K para los seres humanos, pero son altamente tóxicas para los gatos.
Incluso los ingredientes seguros para gatos pueden ser complicados de incluir en el alimento casero si no estás acostumbrado a prepararlos. Es probable que a los dueños de mascotas les resulte difícil equilibrar los nutrientes adecuados en las cantidades apropiadas, y existe el riesgo de sobrealimentación o desnutrición si no se realiza correctamente.
Los gatos no son como los seres humanos
Los requisitos nutricionales de un gato no son como los de un ser humano: necesitan una mayor proporción que nosotros de grasa en la dieta, y más del doble de proteína. La forma en que perciben, comen y digieren los alimentos también es muy diferente.
Los gatos también pueden negarse a comer alimentos simplemente porque son nuevos, si no les gusta cómo huelen o si ya tuvieron dificultades para digerirlos. De hecho, el sistema digestivo de un gato no se adapta bien a la variación. Su tracto digestivo solo representa el 3% de su peso corporal, en comparación con el 11% en los seres humanos. Eso significa que los alimentos pasan por su cuerpo más rápido y lo hace meno capaz de tolerar y digerir una variedad de alimentos al mismo tiempo sin experimentar malestar.
El patrón de alimentación diario de tu gato también puede presentar un desafío a la hora de darle comidas caseras. Cualquier alimento fresco para gatos tiene una vida útil mucho más corta que el alimento seco y solo se puede colocar en un tazón durante un breve período. Si no se consume en mucho tiempo, existen riesgos de higiene tanto para vos como para tu gato.
¿La comida casera para gatos es adecuada para mi felino?
El alimento para gatos casero y cocido puede proporcionar una dieta de alta calidad. Sin embargo, encontrar el equilibrio adecuado de nutrientes requiere habilidad y tiempo.
En 2013, un estudio que analizó 200 dietas preparadas en casa descubrió que más del 95% tenían una deficiencia de uno o más nutrientes esenciales. Como hemos mostrado, estas deficiencias pueden tener consecuencias importantes en la salud de un felino.3
Si bien alimentar a tu gato con carne fresca puede ser satisfactorio, lo que más le importa es el valor de los nutrientes que ingiere. Tu gato depende de vos para alimentarse con una dieta completa y equilibrada, por lo que debés tener cuidado a la hora de considerar todas sus necesidades nutricionales únicas antes de elegir sus dietas.
Quizás sea preferible un alimento precocido, completo y nutricionalmente equilibrado como Royal Canin. Estos alimentos se preparan con mucha atención según las mismas reglas de higiene que los alimentos para seres humanos y se adaptan con precisión a la edad, raza, salud y estilo de vida de tu gato. A menudo también son una alternativa más económica y sencilla al alimento casero para gatos.
Si estás pensando en hacer cambios en la dieta de tu gato, te sugerimos que primero hables con el veterinario para asegurarte de que podés satisfacer de manera segura sus necesidades únicas.
1 Enciclopedia del gato, 2017, Royal Canin, pág. 254
2 https://www.petfoodinstitute.org/pet-food-matters/ingredients/all-about-function/
3 Stockman J, Fascetti AJ, Kass PH, et al. (2013) Evaluation of recipes of home-prepared maintenance diets for dogs. J Am Vet Med Assoc 2013; 242:1500-1505
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