¿El alimento casero para gatos es una opción saludable para mi felino?

Los gatos son diferentes a los seres humanos

La preparación del alimento para gatos es muy diferente a la preparación de las comidas para seres humanos. Para empezar, los gastos no requieren diferentes sabores en su comida. Mientras que los seres humanos tienen 9000 papilas gustativas, los gatos solo tienen 4751 que van perdiendo sensibilidad con el paso del tiempo. Teniendo esto en cuenta, adaptar la comida de un felino a sus "gustos" no es lo importante.

Por lo tanto, preparar un alimento para gatos es mucho más que seleccionar ingredientes que parecen gustarles a los gatos. Para un felino, el tamaño, la forma, el olor y la textura del alimento son claves para que acepten una nueva dieta y lograrlo a la perfección, además de cumplir con el perfil nutricional preciso, puede ser increíblemente complejo.

¿Qué nutrientes necesita mi gato?

De acuerdo con el Pet Food Institute, los gatos necesitan más de 40 nutrientes esenciales todos los días.2 Aunque los gatos son carnívoros estrictos, requieren una dieta compuesta por algo más que carne. De hecho, necesitan una amplia gama de nutrientes proporcionados por otras fuentes para mantenerse saludables y obtener energía, lo que incluye lo siguiente:

Proteína

Grasas

Carbohidratos

Vitaminas

Minerales

En la naturaleza, los gatos salvajes equilibran estos requisitos nutricionales comiendo todas las partes de su presa, incluidos los huesos y los intestinos, que contienen cantidades pequeñas de materia vegetal. También pueden comer plantas ocasionalmente.

Sin embargo, los gatos domesticados necesitan que cada uno de estos grupos de nutrientes se mezcle en diferentes cantidades para proporcionar una dieta completa y equilibrada. El exceso de un grupo o la escasez de otro podrían tener consecuencias para su salud.

Los gatos no pueden sintetizar todas las vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales que necesitan de forma natural, y tienen que adquirir algunos de ellos a través de la ingesta de alimentos. La taurina, por ejemplo, es vital para la vista y el corazón de un felino, y solo puede obtenerse de proteínas animales.