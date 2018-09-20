La fisiología de los gatos hace que sean particularmente sensibles a ciertos químicos y compuestos. No siempre pueden eliminarlos de forma adecuada de su cuerpo, y esto puede provocar enfermedades e incluso la muerte. Saber cuáles son las sustancias y los alimentos tóxicos que tenés que mantener alejados de tu gato te permitirá protegerlo mejor contra enfermedades o molestias.

Esta no es una lista completa, así que asegurate de mantener lejos de tu gato cualquier cosa de la que no estés seguro, y no le des nada fuera de su dieta habitual, a menos que lo hayas comentado con el veterinario.

Medicamentos y productos químicos que son tóxicos para los gatos

Tu gato reaccionará mal a compuestos específicos presentes en los productos domésticos, como paracetamol, aspirina e ibuprofeno. Los desinfectantes fenólicos, como los que se usan comúnmente para limpiar inodoros, y los solventes como el alcohol blanco también son nocivos para tu mascota. La permetrina, presente en algunos insecticidas, y el etilenglicol (anticongelante) son igualmente tóxicos para los gatos. Asegurate de mantener todos estos productos alejados de tu gato y en un lugar al que este no pueda llegar fácilmente.

Plantas que son tóxicas para tu gato

Muchas veces, tu gato evitará comer cualquier cosa que pueda hacer que se enferme. Los gatos son muy sensibles a los sabores amargos, y la mayoría de las sustancias que son tóxicas para ellos tienen este sabor. Sin embargo, no es raro ver que los gatos enfermen por lirios y otras plantas tóxicas.

Por si acaso, es recomendable evitar cultivar ciertas plantas en tu jardín o tenerlas en tu casa, ya que son tóxicas para los gatos. Dentro de estas, se incluyen las siguientes: