Over the first year of its life, your puppy will undergo significant changes in their size, shape and behaviour. Comprender las etapas clave de su crecimiento te ayudará a saber qué esperar en diferentes momentos en sus primeros años y prepararte de la manera correcta.

Una cosa importante por destacar es la diferencia en los primeros años entre los perros de razas pequeñas y razas grandes. Según el tipo de perro que tengas (junto con su sexo y sus padres), el crecimiento se producirá a un ritmo diferente y hay diferentes cosas que hay que tener en cuenta.

Las primeras tres a cuatro semanas de vida de tu cachorro

The first 14 days after your puppy is born are a crucial time to make sure they progress into healthy adulthood. Es importante cuidarlo mucho durante las primeras 48 horas y asegurarte de que reciba el calor y la nutrición que necesita. Esto incluye el calostro, que los cachorros obtienen de la leche de su madre, ya que les ayuda a mantener su sistema inmunitario. Entre los días 9 y 13, el peso de tu cachorro debería duplicarse, por lo que si le está costando subir de peso, es mejor que consultes con un veterinario.

One month into their life

Durante el primer mes, a tu cachorro le salen los primeros dientes, pero la fuerza de su mandíbula y de sus dientes aún es relativamente débil. Entre los 25 y los 30 días, su peso se cuatriplica, y comienza con la muda del pelaje de cachorro al de adulto. Aún no está en su etapa de "crecimiento acelerado", pero es esencial comenzar con un alimento de destete nutricionalmente apropiado.

Todos los perros, cualquiera sea su raza, tienen una "brecha de inmunidad" entre las primeras 4 y 12 semanas, en las que son susceptibles a enfermarse. Esto se debe a que dejaron de alimentarse con la leche materna (la cual le transmite el apoyo inmunológico), pero su cuerpo aún no puede desarrollar su propia inmunidad. In this stage, keep a close eye for any signs of sickness.

Tu cachorro de los 3 a los 5 meses

En este punto, tu cachorro crecerá bastante rápido ya sea de raza pequeña o grande. A los cinco meses, los perros de raza grande habrán desarrollado la estructura ósea que necesitan para la edad adulta y tendrán la mitad de su peso adulto. ¡También tendrán al menos el doble de los requisitos nutricionales de un perro adulto! Los perros pequeños pasarán por su período de crecimiento más intenso y podés dejar de rehidratar su alimento. Dales una croqueta más grande que los ayude a masticar y desarrollar una buena higiene dental para sus nuevos dientes.