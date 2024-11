Les chats sont sensibles aux changements de température et à la quantité de lumière du jour. Leur pelage réagit donc au changement de saisons. Les jours plus longs et les températures plus élevées déclenchent la mue : le poil d’hiver est remplacé par un poil d’été confortable. En automne, lorsque les jours redeviennent plus courts et que la température baisse, le processus de mue se répète à nouveau pour remplacer le pelage d’été par le pelage d’hiver. Les chats d’intérieur sont moins sensibles au changement de saisons. Ils perdent peut-être moins de poils pendant la saison de la mue, mais en moyenne, ils perdent plus de poils tout au long de l’année.