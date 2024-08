Dans cette phase de sa vie, votre chaton perd son cordon ombilical et ses yeux et ses conduits auditifs commencent à s’ouvrir. Au fur et à mesure que les conduits auditifs s’ouvrent, ses oreilles vont se déplier. Sa vue et son ouïe sont encore peu développées et il se fie donc encore à ses autres sens : l’odorat et le toucher.