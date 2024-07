Jusque vers 8 semaines, les chatons dépendent du lait de leur mère pour la majorité de leurs besoins nutritionnels. Une nourriture pour chatons spécialement formulée peut être intégrée progressivement à partir de 4 semaines. Une fois que les chatons sont âgés de 8 à 12 semaines, leur mère les sèvre.



Jusqu’à trois ou quatre mois, les chatons ont besoin de près de trois fois plus d’énergie qu’un chat adulte en raison de leur période de croissance intense. Leur nourriture doit être dense en énergie, riche en protéines et hautement digestible. Ils ont également besoin d’un accès constant à de l’eau potable propre.



Entre les âges de 4 à 12 mois, le taux de croissance ralentit, mais le niveau d’activité s’accroît significativement. Toute cette énergie dépensée, alors que le chaton commence à courir, sauter, jouer et explorer signifie qu’il doit manger une nourriture appropriée répartie en plusieurs petits repas par jour.



Vers 12 mois, votre chaton devient un chat adulte et peut passer à une nourriture spécialement formulée pour ses besoins changeants (excepté pour certaines races come le Maine Coon).