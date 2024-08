Aussi enthousiaste que vous puissiez être à l’idée d’aller promener votre chiot, mieux vaut le préparer correctement à sa première promenade. La première balade marquera votre chiot à vie, donc il est important que sa première promenade soit pour lui une expérience positive.

Autrefois, les chiens avaient des tâches à accomplir, comme surveiller la ferme ou garder le bétail. Ce type d’activités leur assuraient un exercice physique et mental afin de les garder en forme. De nos jours, la plupart des chiens mènent une vie plus casanière et ont donc besoin de promenades pour rester actifs. Les promenades leur permettent d’utiliser leurs instincts naturels, comme renifler, explorer et interagir avec différentes personnes ou avec d’autres chiens.