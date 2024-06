Comment préparer votre chaton à sa première visite chez le vétérinaire

Chaque chaton est différent, et certains doivent être emmenés plus fréquemment chez le vétérinaire. Après la première visite importante à environ 2 mois, votre chaton doit suivre son programme de vaccination chez le vétérinaire. Vous devrez ensuite l’y emmener au moins une fois par an pour qu’il fasse l’objet d’un examen et reçoive les vaccinations de rappel. Contactez votre vétérinaire si vous avez le moindre doute sur la santé ou le bien-être de votre chaton.