Comment sociabiliser un chien après un confinement ?

C’est durant les premiers mois de sa vie que doit se faire son apprentissage. Néanmoins, il est important de poursuivre sa sociabilisation lorsqu’il est adulte. Sans cet apprentissage, un chien peut devenir craintif ou même agressif dans des situations qui ne lui sont pas familières.

Quand démarrer l’apprentissage de mon chien à la sociabilisation ?

Les chiots âgés de 3 à 14 semaines sont les plus réceptifs. Pendant cette période, ils s'attachent rapidement et sont particulièrement sensibles à leur environnement. Votre vétérinaire vous conseillera sur le meilleur moment pour démarrer la sociabilisation de votre chiot (en fonction de son âge et de ses vaccinations).

Si ces contacts précoces jouent un rôle essentiel dans le futur équilibre comportemental d'un chien, sa sociabilisation ne doit pas s'arrêter à 14 semaines. Il va continuer à apprendre tout au long de sa vie et ses réactions à des situations familières peuvent changer - un jeune chien peut être à l'aise dans une voiture au début mais une expérience négative peut le rendre anxieux plus tard.

De même, qu’un chien adulte qui a été mal sociabilisé durant sa croissance peut apprendre de nouveaux comportements et se sentir à l'aise dans des situations auparavant stressantes.

Comment sociabiliser un chiot ?

L’objectif est d’exposer votre chiot à un plus grand nombre de sensations possibles au sein de son environnement, laissez-le voir une diversité de choses, entendre différents bruits, marcher sur différents sols et sentir une multitude d’odeurs. Il faut qu’il puisse interagir avec de nouvelles personnes, d’autres animaux de son environnement qui lui serviront de point de référence dans sa vie future. Plus un chiot vivra d'expériences positives, plus il sera à l'aise à l'âge adulte.

Mais les expériences négatives auront aussi un impact durable, donc tout comme vous le feriez avec un chien plus âgé, vous devez le sociabiliser avec douceur en observant constamment son comportement et ses réactions au cours de son apprentissage.

Si vous n'avez pas pu sortir avec votre chiot aussi souvent que vous le souhaitiez en raison du confinement, vous pouvez commencer par lui faire explorer de nouveaux lieux comme la maison d'un ami (si vous y êtes autorisé) ou interagir avec des chiens dont vous savez qu'ils sont à jours de leurs vaccins et bien éduqués.

Même si la distanciation sociale rend la sociabilisation des chiots et des chiens plus difficile, vous pouvez toujours observer le monde ensemble et interagir avec les gens et les autres chiens à une distance de sécurité.

Observez votre chiot, et proposez-lui les séances d’éducation au moment où il semble le plus réceptif. Ne le sollicitez pas quand il semble fatigué ou anxieux ; certains ont des comportements innés qui les rendent naturellement anxieux. Demandez à votre vétérinaire des conseils personnalisés sur votre chiot.