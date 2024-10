Auch in diesem Jahr führt Royal Canin wieder die Kampagne „Take Your Cat to the Vet" durch, um regelmäßige Tierarztbesuche zu fördern und so die Gesundheit von Katzen zu fördern und ihre Gesundheitsvorsorge zu verbessern. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf einer frühzeitigen Gesundheitsvorsorge für Katzen.



Die Initiative wurde von Royal Canin ins Leben gerufen, um Katzenhalter für die Wichtigkeit regelmäßiger Tierarztbesuche zu sensibilisieren und ihnen Tipps zu geben, wie sie ihr Tier optimal auf diesen Besuch vorbereiten. Royal Canin hilft auch Tierarztpraxen dabei, ihre Räumlichkeiten an Katzen anzupassen, um Besuche möglichst angenehm zu gestalten. Dazu gehören unter anderem die Einrichtung getrennter Bereiche für Katzen und Hunde in den Warteräumen, die Schulung von Praxispersonal für den Umgang mit ängstlichen Katzen und die Ausstattung von Tierarztpraxen mit erhöhten Ablageorten für Transportboxen, da Katzen sich an hohen Orten sicherer fühlen.









* Studie mit 4.437 Katzenhaltern weltweit zum Thema "'Katzenhalter und ihre Beziehung zum Tierarzt"' [SKY agency, 2018]° Qualitative Umfrage - Tierärzte/ TFA- Frankreich, Dez. 2017