Jedes Jahr zählt für ein gesundes Altern
Entdecken Sie unser ROYAL CANIN® Feline Health Nutrition Ageing Sortiment
Das Altern Ihrer Katze beginnt früher als Sie denken
Die ersten Anzeichen des Alterns sind nicht sichtbar. Der Alterungsprozess bei Katzen beginnt im Alter von etwa sieben Jahren, ähnlich wie bei einem Menschen in seinen 40ern. Es ist wichtig, das Alter einer Katze zu kennen, da sich ihre Bedürfnisse mit dem Alter deutlich verändern, selbst wenn die Anzeichen dafür nicht offensichtlich sind.
Eine Ernährungslösung für jede Phase des Alterns
7+ MATURE Phase
Mit etwa sieben Jahren ändern sich die biologischen Bedürfnisse Ihrer Katze noch bevor die Zeichen der Alterung sichtbar werden. Dies hat Auswirkungen auf die körpereigenen Abwehrkräfte, die Nieren und die Körperkonstitution Durch eine angepasste Ernährung stellen Sie sicher, dass Ihre Katze mit allen essenziellen Nährstoffen versorgt wird, die ihre Vitalität und Lebensqualität langfristig unterstützen.
ROYAL CANIN® Feline Health Nutrition 7 + Produkte für Katzen ab 7 Jahren
Für die speziellen Bedürfnisse von Katzen ab dem 7. Lebensjahr. ROYAL CANIN® Feline Health Nutrition in Feucht- oder Trockennahrung.
-
Erhaltung der Nierengesundheit
-
Unterstützung bei den ersten Anzeichen des Alterns
-
Fördert die Harnwegsgesundheit
11+ SENIOR Phase
ROYAL CANIN® Ageing 11+
Erhaltung der Nierengesundheit
Für die speziellen Bedürfnisse von Katzen ab dem 11. Lebensjahr. ROYAL CANIN® AGEING 11+ & ROYAL CANIN® AGEING 11+ STERILISED in Feucht- oder Trockennahrung.
-
Unterstützung der Verdauung
-
Unterstützung der Beweglichkeit
-
Erhaltung des Idealegewichts
15+ SUPER SENIOR Phase
ROYAL CANIN® Ageing 15+
Für die speziellen Bedürfnisse von Katzen ab dem 15. Lebensjahr: ROYAL CANIN® AGEING 15+ in Feucht- oder Trockennahrung.
-
Unterstützung der Verdauung
-
Unterstützung der Beweglichkeit
-
Erhaltung des Idealgewichts
Was ist Neu?
ROYAL CANIN® AGEING 11+ & ROYAL CANIN® AGEING 11+ STERILISED
- Neue Lebensphase: Basierend auf der Empfehlung der International Society of Feline Medicine (ISFM) haben wir unsere Kategorisierung nach Lebensphasen aktualisiert. Unsere Rezeptur mit HealthyAge7™ Complex bietet im Vergleich zu den bisherigen 12+ Produkten eine präzise Nährstoffformel zur Erhaltung von 7 Dimensionen optimaler Gesundheit und Vitalität bei Katzen ab dem 11. Lebensjahr.
ROYAL CANIN® AGEING 15+
- Neue Lebensphase: Unterstützt Ihre Katze im fortgeschrittenen Alter
- Unsere Rezeptur mit HealthyAge7™ Advanced Complex bietet eine präzise Nährstoffformel zur Erhaltung von 7 Dimensionen optimaler Gesundheit und Vitalität bei Senior Katzen ab dem 15. Lebensjahr.
Nachgewiesene Ergebnisse
Für ROYAL CANIN® Ageing 11+ und ROYAL CANIN® Ageing 15+:
Nach 60 Tagen Fütterung wurde eine signifikante Verbesserung in verschiedenen Aspekten der Mobilität festgestellt, z. B. in der Fähigkeit, sich selbst zu pflegen, zu springen und zu spielen.
(Quelle: Basierend auf einer von Royal Canin im Jahr 2024 durchgeführten In-Home-Panelstudie; 100 Hundebesitzer.) Royal Canin Internet-Forschungsstudie
DAS ALTERN IHRER KATZE BEGINNT FRÜHER ALS SIE DENKEN
Sobald Ihre Katze sieben Jahre alt wird, sollten Sie sie regelmäßig zu Ihrem Tierarzt oder Ihrer Tierärztin bringen, um ihre optimale Gesundheit zu unterstützen. Mit zunehmendem Alter verändern sich die Bedürfnisse Ihrer Katze, auch wenn dies nicht immer sofort sichtbar ist. Sobald Ihre Katze offiziell als Senior gilt, empfiehlt es sich, mindestens zweimal jährlich eine tierärztliche Untersuchung durchführen zu lassen.
Die Bedeutung der Mischfütterung für Ihre Senior-Katze
Mischfütterung ist vorteilhaft für alternde Katzen: mit angepassten Texturen, welche die Gesundheit Ihrer Katze in jeder Lebensphase unterstützen. Wenn Sie Trocken- und Feuchtnahrung kombinieren, profitiert Ihre Katze von den unterschiedlichen Eigenschaften beider Produkte.
FEUCHTNAHRUNG
Weiche Textur, besonders vorteilhaft für Katzen mit Empfindlichkeiten der Zähne
Kann bei der Anregung des Appetits und Akzeptanz helfen
Der Feuchtigkeitsgehalt hilft Ihrer Katze, ausreichend Flüssigkeit aufzunehmen und unterstützt die Harnwegsgesundheit
TROCKENNAHRUNG
Kroketten haben einen mechanischen Bürsteffekt um die Zahngesundheit zu unterstützen
Eignet sich für Futterspender und kann länger stehen gelassen werden ohne Verderb