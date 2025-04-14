Für ROYAL CANIN® Ageing 11+ und ROYAL CANIN® Ageing 15+:

Nach 60 Tagen Fütterung wurde eine signifikante Verbesserung in verschiedenen Aspekten der Mobilität festgestellt, z. B. in der Fähigkeit, sich selbst zu pflegen, zu springen und zu spielen.

(Quelle: Basierend auf einer von Royal Canin im Jahr 2024 durchgeführten In-Home-Panelstudie; 100 Hundebesitzer.) Royal Canin Internet-Forschungsstudie