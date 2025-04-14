Immer 10% Rabatt & jede 10. Bestellung gratis erhalten beim Abschluss einer regelmäßigen Lieferung

Jedes Jahr zählt für ein gesundes Altern

Wenn Ihre Katze das 11. Lebensjahr erreicht, benötigt sie besondere Unterstützung, um ihre Lebensqualität in den goldenen Jahren aufrechtzuerhalten. Das ROYAL CANIN® Feline Healthy Ageing Sortiment wurde speziell entwickelt, um die besonderen Ernährungsbedürfnisse älterer Katzen zu unterstützen – damit sie weiterhin vital und ausgeglichen bleiben können.

 

Entdecken Sie unser ROYAL CANIN® Feline Health Nutrition Ageing Sortiment

AGEING 11+

AGEING 11+ STERILISED

AGEING 15+

AGEING 11+ Stückchen in Soße

AGEING 11+ Stückchen in Gelee

AGEING 15+ Stückchen in Soße

Das Altern Ihrer Katze beginnt früher als Sie denken

Die ersten Anzeichen des Alterns sind nicht sichtbar. Der Alterungsprozess bei Katzen beginnt im Alter von etwa sieben Jahren, ähnlich wie bei einem Menschen in seinen 40ern. Es ist wichtig, das Alter einer Katze zu kennen, da sich ihre Bedürfnisse mit dem Alter deutlich verändern, selbst wenn die Anzeichen dafür nicht offensichtlich sind.

  

Eine Ernährungslösung für jede Phase des Alterns

7+ MATURE Phase

Mit etwa sieben Jahren ändern sich die biologischen Bedürfnisse Ihrer Katze noch bevor die Zeichen der Alterung sichtbar werden. Dies hat Auswirkungen auf die körpereigenen Abwehrkräfte, die Nieren und die Körperkonstitution Durch eine angepasste Ernährung stellen Sie sicher, dass Ihre Katze mit allen essenziellen Nährstoffen versorgt wird, die ihre Vitalität und Lebensqualität langfristig unterstützen.

ROYAL CANIN® Feline Health Nutrition 7 + Produkte für Katzen ab 7 Jahren

Für die speziellen Bedürfnisse von Katzen ab dem 7. Lebensjahr. ROYAL CANIN® Feline Health Nutrition in Feucht- oder Trockennahrung. 

 

  • Erhaltung der Nierengesundheit
  • Unterstützung bei den ersten Anzeichen des Alterns
  • Fördert die Harnwegsgesundheit 

STERILISED 7+

INDOOR 7+

OUTDOOR 7+

11+ SENIOR Phase

Ab einem Alter von etwa elf Jahren nimmt die Aktivität Ihrer Katze ab. Auch die Körperfunktionen lassen nach, selbst wenn nicht alle Anzeichen sofort sichtbar sind. Dadurch steigt das Risiko für Erkrankungen wie Diabetes, Herzprobleme und Gewichtsverlust. In dieser Lebensphase ist es wichtig, die Mobilität und Gelenkgesundheit Ihrer Katze durch eine angepasste Ernährung zu unterstützen.

ROYAL CANIN® Ageing 11+

Erhaltung der Nierengesundheit
Für die speziellen Bedürfnisse von Katzen ab dem 11. Lebensjahr. ROYAL CANIN® AGEING 11+ & ROYAL CANIN® AGEING 11+ STERILISED in Feucht- oder Trockennahrung.

  • Unterstützung der Verdauung
  • Unterstützung der Beweglichkeit
  • Erhaltung des Idealegewichts

 

 

AGEING 11+

AGEING 11+ STERILISED

AGEING 11+ Stückchen in Soße

15+ SUPER SENIOR Phase

Wenn Ihre Katze die 15 Jahre erreicht nimmt oft ihr Appetit und die Körperfunktionen weiter ab. Die sichtbaren Zeichen der Alterung werden größer: Die Fellqualität verändert sich, während Beweglichkeit und sensorische Fähigkeiten abnehmen. In dieser Lebensphase empfiehlt es sich, besonders schmackhafte und energiereiche Mahlzeiten anzubieten welche sowohl die Funktionen der Nieren unterstützen als auch einen positiven Einfluss auf die Knochen und Gelenksgesundheit nehmen.

ROYAL CANIN® Ageing 15+

Für die speziellen Bedürfnisse von Katzen ab dem 15. Lebensjahr: ROYAL CANIN® AGEING 15+ in Feucht- oder Trockennahrung.

  • Unterstützung der Verdauung
  • Unterstützung der Beweglichkeit
  • Erhaltung des Idealgewichts

AGEING 15+

AGEING 15+ Stückchen in Soße

Was ist Neu?

ROYAL CANIN® AGEING 11+ & ROYAL CANIN® AGEING 11+ STERILISED

  • Neue Lebensphase: Basierend auf der Empfehlung der International Society of Feline Medicine (ISFM) haben wir unsere Kategorisierung nach Lebensphasen aktualisiert. Unsere Rezeptur mit HealthyAge7™ Complex bietet im Vergleich zu den bisherigen 12+ Produkten eine präzise Nährstoffformel zur Erhaltung von 7 Dimensionen optimaler Gesundheit und Vitalität bei Katzen ab dem 11. Lebensjahr. 

 

ROYAL CANIN® AGEING 15+

  • Neue Lebensphase: Unterstützt Ihre Katze im fortgeschrittenen Alter
  • Unsere Rezeptur mit HealthyAge7™ Advanced Complex bietet eine präzise Nährstoffformel zur Erhaltung von 7 Dimensionen optimaler Gesundheit und Vitalität bei Senior Katzen ab dem 15. Lebensjahr.

Nachgewiesene Ergebnisse

Für ROYAL CANIN® Ageing 11+ und ROYAL CANIN® Ageing 15+:

 

Nach 60 Tagen Fütterung wurde eine signifikante Verbesserung in verschiedenen Aspekten der Mobilität festgestellt, z. B. in der Fähigkeit, sich selbst zu pflegen, zu springen und zu spielen.

 

(Quelle: Basierend auf einer von Royal Canin im Jahr 2024 durchgeführten In-Home-Panelstudie; 100 Hundebesitzer.) Royal Canin Internet-Forschungsstudie

DAS ALTERN IHRER KATZE BEGINNT FRÜHER ALS SIE DENKEN

Sobald Ihre Katze sieben Jahre alt wird, sollten Sie sie regelmäßig zu Ihrem Tierarzt oder Ihrer Tierärztin bringen, um ihre optimale Gesundheit zu unterstützen. Mit zunehmendem Alter verändern sich die Bedürfnisse Ihrer Katze, auch wenn dies nicht immer sofort sichtbar ist. Sobald Ihre Katze offiziell als Senior gilt, empfiehlt es sich, mindestens zweimal jährlich eine tierärztliche Untersuchung durchführen zu lassen.

 

Die Bedeutung der Mischfütterung für Ihre Senior-Katze

Mischfütterung ist vorteilhaft für alternde Katzen: mit angepassten Texturen, welche die Gesundheit Ihrer Katze in jeder Lebensphase unterstützen. Wenn Sie Trocken- und Feuchtnahrung kombinieren, profitiert Ihre Katze von den unterschiedlichen Eigenschaften beider Produkte.

FEUCHTNAHRUNG

Weiche Textur, besonders vorteilhaft für Katzen mit Empfindlichkeiten der Zähne
Kann bei der Anregung des Appetits und Akzeptanz helfen
Der Feuchtigkeitsgehalt hilft Ihrer Katze, ausreichend Flüssigkeit aufzunehmen und unterstützt die Harnwegsgesundheit

TROCKENNAHRUNG

Kroketten haben einen mechanischen Bürsteffekt um die Zahngesundheit zu unterstützen
Eignet sich für Futterspender und kann länger stehen gelassen werden ohne Verderb

So pflegst du deine alternde Katze

Schau dir unsere hilfreichen Informationen darüber an, wie du deine alternde Katze mit der richtigen Pflege und Ernährung versorgst, damit sie gut gedeiht.
