Veterinary Health Nutrition® ist ein Ernährungskonzept, das dazu beiträgt, die Gesundheit von Katzen mit diagnostizierten Gesundheitsproblemen zu unterstützen.

Bei Royal Canin sind wir überzeugt, dass spezielle gesundheitliche Anforderungen durch individuell angepasste Ernährungslösungen optimal unterstützt werden können. Unser Veterinary Health Nutrition®-Sortiment umfasst eine Vielzahl von Nahrungen, die speziell für den tierärztlichen Einsatz entwickelt wurden.