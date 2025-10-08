Immer 10% Rabatt & jede 10. Bestellung gratis erhalten beim Abschluss einer regelmäßigen Lieferung

Entdecken Sie unser Sortiment für Katzen

 

Kitten

Gesunde Katzen

Rassekatzen

Katzen mit Besonderen Bedürfnissen

Katzen mit Vorerkrankungen

Entdecke die speziellen Sortimente für die individuellen Bedürfnisse Iher Katze

Kurzhaar

Entdecken Sie unsere ma&#223;geschneiderte Nahrung f&#252;r Ihre kurzhaarige Katzenrasse.

Halblanges Fell

Entdecken Sie unsere speziell abgestimmte Nahrung f&#252;r Ihre mittelhaarige Katzenrasse.

Langhaar

Entdecken Sie unsere speziell abgestimmte Nahrung f&#252;r Ihre langhaarige Katzenrasse.

Rassekatzen

Feline Breed Nutrition®: Maßgeschneiderte Nahrung für Ihre Rassekatze

Für uns bei Royal Canin ist jede Katze einzigartig. Unsere Feline Breed Nutrition® bietet jeder Rasse eine speziell auf ihre einzigartige Kieferstruktur und ihre Fressgewohnheiten ausgelegte Form und Konsistenz der Kroketten sowie perfekt ausgewogene Nährstoffe in einer exklusiven Formel, die auf ihre gesundheitlichen Empfindlichkeiten abgestimmt ist.

Die perfekte Kombination aus technischem Fachwissen zur Erhaltung von Gesundheit, Schönheit, Vitalität und täglichem Wohlbefinden.

Finden Sie maßgeschneiderte Nahrung für Ihre Rassekatze

Einzigartige Bedürfnisse

An die Ernährungsanforderungen und das Alter der Rasse angepasst
Ausgewogen

Abgestimmte Fasermischung
Maßgeschneiderte Trockennahrung

An die Kiefergröße und -form Ihres Haustiers angepasst
Fellgesundheit

Omega-6-Fettsäuren zur Förderung eines gesunden Fells

  

ERFÜLLEN SIE DIE EINZIGARTIGEN BEDÜRFNISSE IHRER RASSE

Jede unserer Rezepturen genau auf die spezifischen Eigenschaften, Gewohnheiten und gesundheitlichen Anforderungen der jeweiligen Rasse abgestimmt.

Unterstützung von Knochen und Gelenken
Anpassung an jede Kiefergröße
Erhaltung der Hautgesundheit
Erfüllung der Anforderungen des Fells

Ergonomische Kroketten, die an jeden Kiefertyp angepasst sind

Die Perserkatze besitzt einen breiten Kopf und ein flaches Profil und verwendet zur Aufnahme von Nahrung die Unterseite ihrer Zunge. Diese speziell entwickelten mandelförmigen Kroketten mit einer optimalen Kontaktfläche können von der Perserkatze leicht aufgenommen und gekaut werden.
Die Siamkatze besitzt einen dreieckigen Kopf und lange, schmale Kiefer und neigt dazu, ihre Naahrung schneller zu verschlingen als andere Katzen. Diese speziell entwickelte röhrenförmige Krokette ist leicht aufzunehmen und regt zum Kauen an, damit die Nahrungsaufnahme verlangsamt wird.

Spezielle Nahrung zur Unterstützung von Knochen und Gelenken

Die Maine Coon, der sanfte Riese der Katzenwelt, benötigt aufgrund ihrer großen Größe und ihres schweren Knochenbaus besondere Aufmerksamkeit zum Schutz ihrer Gelenke. Ein mit spezifischen Nährstoffen angereicherte Nahrung unterstützt ihre Gelenke.
Der lange, kräftige Körper und die schweren Knochen der Ragdoll-Katze bedeuten, dass ihr Nahrung alle notwendigen Nährstoffe für gesunde Knochen und Gelenke ohne überflüssige Kalorien enthalten muss.

Einzigartige Formeln – abgestimmt auf die besonderen Fellbedürfnisse

Die Norwegische Waldkatze hat ein dichtes, halblanges Doppelfell mit einer wasserabweisenden Oberschicht und einer Wollschicht darunter. Ein exklusiver Nährstoffkomplex trägt zur Unterstützung der „Barrierefunktion“ der Haut bei und erhält die Gesundheit von Haut und Fell.
Die American Shorthair hat ein kurzes, dichtes und glänzendes Fell. Bestimmte Aminosäuren, Vitamine, Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren tragen zur Erhaltung von gesunder Haut und glänzendem Fell bei.

Exklusive Formeln zur Deckung des unterschiedlichen Energiebedarfs

Britisch Kurzhaar benötigen ein energiearme Nahrung mit sorgfältiger Kalorienkontrolle, um ihr Idealgewicht zu halten und gleichzeitig ihren Appetit zu stillen.
Aktive Rassen wie die Bengalen haben einen hohen Energiebedarf zur Aufrechterhaltung des Körpergewichts und der mageren Muskelmasse.

EXKLUSIVE TROCKENNAHRUNG FÜR JEDE RASSEKATZEN

Sogar die Art und Weise, wie deine Rasse frisst, ist etwas Besonderes.

Reinrassige Katzen haben unterschiedliche Maullängen, Kieferstrukturen und Beißmuster, die sich auf die Art und Weise auswirken, wie sie ihre Nahrung aufnehmen und kauen. Aus diesem Grund hat jede ROYAL CANIN® FELINE BREED NUTRITION Formel ihre eigene exklusive Größe, Form, Konsistenz und Dichte der Kroketten.

Textur

Einige Kroketten sind so konzipiert, dass sie je nach Größe und Kieferstärke der Rasse länger zum Zerbrechen brauchen als andere.

Größe und Form

Jede Krokette ist auf die optimale Form und Größe für den Kiefer und das Maul der jeweiligen Rasse abgestimmt, damit die Krokette leicht aufgenommen und gekaut werden kann.

Dichte

Die Kroketten sind auf die Nahrungsaufnahmegeschwindigkeit und den Kalorienbedarf jeder Rasse abgestimmt.
Haben Sie schon an Mischfütterung gedacht?

Nach unseren Beobachtungen ist Mischfütterung für Katzen und Hunde jeder Größe, jedes Alters und jeder Empfindlichkeit besonders vorteilhaft. Die positiven Eigenschaften von Trocken- und Feuchtnahrung werden durch die Kombination optimal genutzt.

Die Vorteile von Trockennahrung

  • Einfacher Einsatz mit einem Puzzle-Feeder oder Nahrungsspender
  • Kroketten erzeugen einen mechanischen Bürsteneffekt, der die Zahngesundheit fördert
  • Leicht zu lagern und länger haltbar, ohne schnell schlecht zu werden

Die Vorteile von Feuchtnahrung

  • Oft besser geeignet, um den Appetit anzuregen und die Akzeptanz zu erhöhen
  • Der hohe Feuchtigkeitsgehalt unterstützt die Flüssigkeitsversorgung Ihres Haustiers und fördert die Gesundheit der Harnwege
  • Leichter zu fressen, besonders bei Tieren mit Maulempfindlichkeit

 

