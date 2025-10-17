Immer 10% Rabatt & jede 10. Bestellung gratis erhalten beim Abschluss einer regelmäßigen Lieferung

Sensory

ROYAL CANIN® SENSORY ist ein umfassendes Angebot, das Katzen nicht nur ernährt, sondern auch ihre Sinne für Geruch, Geschmack und Tasten gezielt stimuliert. Eine abwechslungsreiche sensorische Ernährung trägt maßgeblich zur Gesundheit und zum Wohlbefinden Ihrer Katze bei. ROYAL CANIN® INSTINCTIVE wurde speziell entwickelt, um das optimale Makronährstoffprofil abzudecken, das ausgewachsene Katzen instinktiv bevorzugen.

Aktive Freigängerkatze

Freigängerkatzen haben aufgrund ihrer besonderen Lebensweise spezifische Ernährungsbedürfnisse. ROYAL CANIN® OUTDOOR wurde speziell für diese Anforderungen entwickelt und zeichnet sich durch einen hohen Kaloriengehalt aus. So wird sichergestellt, dass die Nahrung den Nährstoffbedarf Ihrer aktiven Katze optimal deckt und gleichzeitig ihre körpereigenen Abwehrkräfte unterstützt.

Sterilisied

Das Kastrieren von Katzen kann häufig zu einer deutlichen Gewichtszunahme führen. ROYAL CANIN® STERILISED unterstützt das Gewichtsmanagement bei kastrierten ausgewachsenen Katzen entgegen. Eine ausgewogene Ernährung sowie ausreichende körperliche Bewegung werden dringend empfohlen, um das Risiko einer Gewichtszunahme effektiv zu reduzieren.

Wählerische Katze

ROYAL CANIN® Fussy ist unsere besonders schmackhafte Rezeptur für wählerische Katzen, die dazu neigen, ihre Nahrung abzulehnen. Die Ernährung von wählerischen Katzen kann eine Herausforderung sein, und unsere effektive Rezeptur bietet eine einfache Lösung. Diese maßgeschneiderte Nahrung ist ernährungsphysiologisch ausgewogen und sehr schmackhaft, mit einer besonderen Kombination von Aromen und knuspriger Krokettenform.

Ältere Katze

Mit zunehmendem Alter verändern sich die Bedürfnisse von Katzen, und auch ihr Geruchs- und Geschmackssinn kann nachlassen. ROYAL CANIN® AGEING wurde speziell für die besonderen Bedürfnisse ausgewachsener Katzen im fortgeschrittenen Adultalter entwickelt und bietet eine angepasste Energiezufuhr, die zur Aufrechterhaltung eines idealen Körpergewichts beitragen kann.

Gesunde Katze

Jede Katze hat – abhängig von Alter, Lebensstil und individuellen Eigenschaften – besondere Anforderungen. Die richtige Nahrung ist entscheidend für den Erhalt ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens – ein Leben lang.

Deshalb hat Royal Canin Feline Health Nutrition entwickelt: ein umfassendes Sortiment, das den täglichen Bedarf jeder Katze optimal abdeckt.

