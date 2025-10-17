Wählerische Katze

ROYAL CANIN® Fussy ist unsere besonders schmackhafte Rezeptur für wählerische Katzen, die dazu neigen, ihre Nahrung abzulehnen. Die Ernährung von wählerischen Katzen kann eine Herausforderung sein, und unsere effektive Rezeptur bietet eine einfache Lösung. Diese maßgeschneiderte Nahrung ist ernährungsphysiologisch ausgewogen und sehr schmackhaft, mit einer besonderen Kombination von Aromen und knuspriger Krokettenform.