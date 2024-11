2.

Wenn du dafür sorgst, dass sich das Fell deiner Katze nicht verheddert, verringert sich die Gefahr von Problemen in Form von schmerzhaften Verknotungen, Knoten und verfilzten Haarballen, die bei Bewegung an der Haut ziehen können. In extremen Fällen von Verfilzungen benötigt deine langhaarige Katze möglicherweise einen professionellen Haarschnitt, um die Haarballen loszuwerden. Es ist am besten, es nicht so weit kommen zu lassen.