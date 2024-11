Es gibt immer Vor- und Nachteile, die du in Betracht ziehen musst, bevor du eine Katze in deinem Zuhause aufnimmst. Vielleicht benötigt eine langhaarige Katze mehr Zeit für die Fellpflege, als du ihr geben kannst. Wenn dies so ist, gibt es viele kurzhaarige Katzenrassen, aus denen du auswählen und in deinem Zuhause willkommen heißen kannst.

Aber erwarte nicht, dass sich deine kurzhaarige Katze ganz alleine um ihre Fellpflege kümmert. Als verantwortungsvoller Tierhalter trägst du dazu bei, dass das Fell deiner Katze gesund und glänzend bleibt.

Wir werden uns einige Merkmale von Kurzhaarkatzen ansehen, die dir helfen können, sie und ihre Bedürfnisse besser zu verstehen.