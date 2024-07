Maßgeschneiderte Gesundheitsernährung spielt eine grundlegende Rolle bei der Erhaltung der Gesundheit und Schönheit einer Bengal. Das Futter liefert Energie, um die Vitalfunktionen zu unterstützen, und eine vollständige Ernährungsformel für Bengal-Katzen sollte eine ausgewogene Kombination aus Nährstoffen enthalten. Wenn Sie Ihre Katze so füttern, erhält sie eine Ernährung, die weder mangelhaft noch übermäßig ist, was sich nachteilig auf ihre Gesundheit auswirken könnte. Frisches, sauberes Wasser sollte jederzeit zur Verfügung stehen, um die regelmäßige Blasenfunktion zu unterstützen. Katzen sind auch von Natur aus daran angepasst, kleine Portionen zu fressen – zwischen sieben und zehn am Tag. Geben Sie Ihrer Bengal einmal täglich die empfohlene Tagesration Trockenfutter, damit sie ihren eigenen Verbrauch regulieren kann. Die folgenden Empfehlungen gelten für gesunde Tiere. Wenn Ihre Katze Gesundheitsprobleme hat, wenden Sie sich bitte an Ihren Tierarzt, der ihr eine speziell ausgewählte tierärztliche Nahrung verschreiben wird.