Wenn Sie sich für den Kauf eines Kätzchens entscheiden, recherchieren Sie unbedingt sorgfältig, damit Sie keine verantwortungslose Zucht finanzieren und damit Sie sicher sein können, ein gesundes Tier mit nach Hause zu nehmen.

Was für ein Kätzchen spricht

Sie haben wahrscheinlich mehr gemeinsame Jahre

Sie können umfassendere Informationen zur medizinischen Vorgeschichte des Kätzchens erhalten

Das Kätzchen hat wahrscheinlich noch keine Verhaltensprobleme aufgrund von früheren Erfahrungen entwickelt

Was gegen ein Kätzchen spricht

Ein Kätzchen braucht am Anfang mehr Zeit und Aufmerksamkeit als eine ausgewachsene Katze

Ein Kätzchen muss erzogen werden

Ein Kätzchen benötigt anfangs mehr Pflege und medizinische Betreuung wie z. B. Impfungen

Wo kann man ein Kätzchen kaufen?

Sie können ein Kätzchen bei einem registrierten Züchter kaufen. Es ist wichtig, dass Sie sich vergewissern, dass die Kätzchen und ihre Mutter gesund sind und gut versorgt werden, bevor Sie eines mit nach Hause nehmen. Kaufen Sie kein Kätzchen von Stellen, an denen nicht auf das Wohlergehen der Tiere geachtet wird. Es wird dringend empfohlen, dass Sie sich an einen seriösen Züchter oder Verkäufer wenden. Eine gute Möglichkeit kann es sein, Ihren Tierarzt zu fragen, ob es in der näheren Umgebung Züchter oder Tierheime gibt.