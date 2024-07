Sie kann auch anfällig für einige spezifische Beschwerden sein

Siamkatzen haben ein höheres Risiko, eine Erkrankung namens „Cholangiohepatitis-Syndrom” zu entwickeln. Dies ist eine Entzündung des Gallengangs, die häufig durch eine bakterielle Infektion entweder in situ oder in der Nähe eines anderen Organs verursacht wird. Anatomisch teilt dieser Gang seine Darmverbindung mit drei Organen (der Bauchspeicheldrüse, der Leber und dem Dünndarm), sodass, wenn eines der Organe betroffen ist, alle anderen folgen könnten. Die Siamkatze hat auch eine Veranlagung für eine Erkrankung namens „Amyloidose“. Dabei handelt es sich um eine Ablagerung von unlöslichem „fibrillären“ Protein in verschiedenen Organen und Geweben, das deren normale Funktion beeinträchtigt. Die Nieren und die Leber sind am häufigsten betroffen. Wenn Ihre Siamkatze also in irgendeiner Weise unwohl erscheint, gehen Sie am besten direkt zu Ihrem Tierarzt.