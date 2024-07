Die würdevolle, elegante und, ja, flauschige Perserkatze gewinnt als eine der beliebtesten Katzenrassen die Herzen weltweit. Könnte es an der entzückenden Schnauze liegen? An dem glänzenden Fell? An dem subtilen Auftreten? All das trifft auf diese mittelgroße Katze zu, die jeden Haushalt mit ruhiger Pracht ziert und ihre inoffizielle Rolle als Schoßkatze erfüllt. Sie zieht ein ruhiges Zuhause einem hektischen, lebhaften vor.

Offizieller Name:Perserkatze

Weitere Namen: Persian Longhair, Longhair

Herkunft:Iran (ursprünglich Persien)