Als Tierhalter oder Tierhalterin ist es wichtig, das Verhalten von Kätzchen im Allgemeinen zu verstehen und zu wissen, was es ausdrückt – und Ihr eigenes Kätzchen im Besonderen kennenzulernen.

In manchen Fällen kann das Kratzen ein Zeichen dafür sein, dass Ihr Kätzchen Schmerzen hat oder verängstigt ist. Sie kennen Ihr Haustier am besten: Wenn es immer wieder ausschlägt, um zu kratzen, sobald es an einer bestimmten Körperstelle berührt wird, könnte das ein Hinweis auf Schmerzen sein. In diesem Fall sollten Sie einen Tierarzt oder eine Tierärztin aufsuchen.

Wenn Ihr Kätzchen sich immer in einem bestimmten Bereich des Hauses oder in der Nähe einer bestimmten Person (oder eines bestimmten Tieres) kratzt, könnte dies auf Nervosität hindeuten.