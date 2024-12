Eine der besten Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass Ihr Welpe zu einem glücklichen und gesunden Hund heranwächst, besteht darin, ihm von Anfang an angemessene Fütterungs- und Bewegungsgewohnheiten beizubringen. Unabhängig von Rasse, Alter und Aktivitätsniveau Ihres Welpen können Sie ihm mit einer Reihe einfacher Methoden helfen, eine gesunde Körperform zu behalten.



Achten Sie beim Füttern Ihres Welpen darauf, Welpenfutter in der richtigen Portionsgröße für jedes der verschiedenen Entwicklungsstadien bereitzustellen. Sagen Sie Nein zu jedem Bettelverhalten bei Ihrem Welpen, um seine Nahrungsaufnahme unter Kontrolle zu halten. Und schließlich fördert die Aufnahme von Leckerlis in die tägliche Futterportion die Erhaltung eines gesunden Gewichts und einer gesunden Körperform während des Wachstums. Denken Sie daran, dass Leckerlis nur bis zu 10 % der täglichen Portionen Ihres Welpen ausmachen sollten.



Regelmäßige Besuche beim Tierarzt können Ihnen helfen, die Bedürfnisse Ihres Welpen zu erfüllen, die er in jeder Entwicklungsstufe seines Wachstums hat.