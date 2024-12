Wenn Sie Bedenken oder Fragen zum Gewicht oder zur Körperform Ihres Hundes haben, ist es immer am besten, mit Ihrem Tierarzt zu sprechen. Er wird Ihnen gern helfen und kann feststellen, ob und wie übergewichtig Ihr Hund ist, welche Maßnahmen Sie dagegen ergreifen können und was Sie tun können, um eine erneute Gewichtszunahme zu verhindern.



Ebenso wichtig ist es, mit Ihrem Tierarzt zu sprechen, bevor Sie Änderungen an der Ernährung, den Bewegungsmustern oder der Lebensweise Ihres Hundes vornehmen. Oder bevor Sie andere Entscheidungen treffen, die sich auf seine Gesundheit auswirken könnten.



Da keine zwei Hunde gleich sind, kann Ihr Tierarzt Ihnen Ratschläge geben, die auf Ihren individuellen Hund zugeschnitten sind. Dies hängt nicht nur von ihrer Rasse, ihrem Alter und Geschlecht ab, sondern auch von Faktoren wie ihrem gesundheitlichen Zustand und davon, ob sie kastriert wurde oder nicht.