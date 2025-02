1. Oprethold en konsekvent træningsrutine

2. Udfordr dens hjerne med avanceret træning

3. Sørg for at give hunden et positivt og socialt miljø

4. Hold øje med racespecifikke sundhedsproblemer

5. Gå over til foder til voksne hunde, og oprethold en normal vægt

Da din labradors epifyseskiver sandsynligvis er lukket nu, skal du sikre dig, at den fortsætter med at få regelmæssig træning for at understøtte dens styrke, udholdenhed og generelle sundhed. Aktiviteter som f.eks. svømning, vandreture eller agilitytræning er fremragende valg til at sikre hundens trivsel.Labradorer er intelligente og ivrige efter at lære. Hold din hunds hjerne skarp og stimuleret ved at træne avancerede lydighedskommandoer, og overvej specialiserede hundetræningskurser eller hundesport, f.eks. sporarbejde eller hundedykning.Fortsæt med at udsætte din voksne labrador for forskellige situationer, mennesker og dyr på en kontrolleret og positiv måde for at bevare dens sociale færdigheder og selvtillid. Det vil hjælpe den med at bevare sin venlige og sociale natur gennem hele dens voksne liv.Da labradorer er tilbøjelige til få visse racespecifikke helbredsproblemer, er det afgørende at tage den til regelmæssige check-ups hos dyrlægen og opretholde de gode rutiner i hverdagen.

I en alder af 65 uger vil din labrador muligvis være klar til at gå over til foder til voksne hunde, f.eks. ROYAL CANIN Labrador Adult. Rådfør dig med vores eksperter for at finde frem til den passende type og mængde foder, der passer til din hunds størrelse, alder og aktivitetsniveau. Hold godt øje med din labradors vægt, og juster dens foder i forhold til denne for at undgå overvægt og bevare den generelle trivsel.



Vi ønsker dig og din labrador et langt liv med glæde og godt kammeratskab