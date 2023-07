Hvad deres

ernæring angår, er målene for en voksen sibirisk skovkat:

At bidrage til at opretholde en ideel kropsvægt ved at bruge letfordøjelige ingredienser og holde fedtindholdet på et fornuftigt niveau*, især for steriliserede katte, og indekatte. Støtte optimal fordøjelse og afbalancere tarmfloraen ved at bruge letfordøjelige proteiner og præbiotika. Opretholdelse af skønheden i pelsen med tilsætningen af essentielle fedtsyrer, især EPA-DHA, essentielle aminosyrer og B-vitaminer. Opretholde et sund urinvejssystem. Ved at tilføje fiber stimuleres elimineringen af hår, der er indtaget under pelspleje, takket være udvalgte fibre, for at hjælpe med at reducere dannelsen af hårbolde. Støtte til daglig mundpleje og hygiejne



Livsstil

Foderets energitæthed bør være anderledes for inde- og udekatte. Hvis en kat går udenfor, ændres deres ernæringsmæssige såvel som deres energibehov, hvoraf sidstnævnte stiger i overensstemmelse med mængden af tid, de tilbringer udendørs, deres territorium, og i hvilken grad klimaet ændrer sig gennem året (mange udekatte bliver indekatte om vinteren). Mens en kat på 4 kg har brug for omkring 300 kcal/dag, hvis den er udendørs, vil den samme kat, der bliver inde, ikke bruge mere end 200 kcal/dag – en hel tredjedel mindre. Desuden er en stillesiddende kat, der fodres med et foder med højt fedtindhold og høj energi, så ofte som de vil, mindre i stand til at regulere sit forbrug.

Ernæring tilpasset indekatte

Fordi en indendørs livsstil ofte betyder mindre motion (en indekat opbruger en tredjedel mindre end en, som lever udendørs), kan et justeret kalorieindhold, som opfylder disse reducerede energibehov, og et foder, der indeholder L-karnitin, som hjælper med at fremme fedtstofskiftet, være med til at opretholde en ideel vægt. Det er vigtigt ikke at give dem menneskeføde eller fede snacks. I stedet skal du belønne dem med foderpiller taget ud af deres daglige måltid og nøje følge retningslinjerne for fodring, som er skrevet på pakken, for at forhindre at de tager på i vægt. - Indekatte bruger mere tid på pelspleje. Udvalgte fibre, såsom psyllium, kan hjælpe med at fjerne det hår, de har indtaget, hvilket vil reducere hårboller. For en sibirisk skovkat, der for det meste er indendørs, vil letfordøjelige proteiner hjælpe med til at reducere både mængden af afføring og dens lugt.

Ernæring tilpasset udekatte

Nogle katte kan være kræsne, så smagelighed af foderet kan være afgørende. Tilpasset opskrift, foderpillens størrelse, speciel tekstur eller en kombination af forskellige former eller teksturer – med både tør- og vådfoder – kan hjælpe med at stimulere deres appetit.

*Tilpasning af foderets energiniveau til kattens energibehov opmuntrer dem til at regulere deres eget forbrug. Katte har normalt sværere ved at bremse deres appetit, hvis foderpillen er meget rig på fedtstoffer.