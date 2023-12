SENSORY™: Mere end et måltid – giv din kat en oplevelse 

Hvorfor er en rutine med blandet fodring god for din kats sundhed? For det første har katte tendens til at foretrække vådfoder, som er bedre til at stimulere deres lugtesans og sætte gang i appetitten. Vådfoder har også andre sundhedsmæssige fordele såsom hydrering, understøttelse af urinvejssystemet, færre kalorier og bedre komfort for katte med oral følsomhed. Men tørfoder har også vigtige fordele, f.eks. opretholder det mundhygiejnen ved at mindske dannelsen af plak på tænderne. Tørfoder kan også blive liggende i en skål eller et aktivitetslegetøj uden at blive dårligt, så din kat kan have adgang til foder dagen lang. Blandingen af våd- og tørfoder giver således din kat en oplevelse af variation, hvilket får den til at indtage sine måltider på en sund og tilfredsstillende måde.