Regelmæssig interaktiv leg er vigtig for din kats fysiske sundhed og giver mental stimulering. Brug legetøj, der opmuntrer den til at jage, springe og efterligne jagtadfærd og bruge energi på en positiv måde. Interaktivt legetøj til katte som f.eks. stave med fjer eller snore eller laserpointere er gode muligheder.

Du kan endda tilbyde legetøj med katteurt i for at give katten sensorisk stimulering. Katte kan hurtigt miste interessen for legetøj, hvis det hele tiden er tilgængeligt, så skift det ud med jævne mellemrum.