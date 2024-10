Vigtige ting

Når du tager din kat med hjem for første gang, skal du have det grundlæggende i orden. Disse omfatter:

Kurve: Det vil sige behageligt sengetøj, hvor killingen eller katten har det behageligt og føler sig tryg. Placer den over jorden, helst et sted hvor killingen kan føle sig tryg, væk fra træk og områder, hvor der er for meget uro.

Den skal være dyb nok og med en lille skovl til at fjerne afføringen, men ikke så dyb, at killingerne ikke tør bruge den.



Den skal være dyb nok og med en lille skovl til at fjerne afføringen, men ikke så dyb, at killingerne ikke tør bruge den. Vandskåle : En skål med frisk vand bør altid være tilgængelig for din kat. Drikkefontæner kan bruges som et alternativ til skåle, da katte er vilde med løbende vand, og det motiverer dem til at drikke mere.



Du bør sørge for, at du har en lille skål til foderpiller, der er placeret langt nok væk fra vandskålen, så den ikke bliver snavset. Eller du kan bruge foderlabyrinter, især hvis du har en indekat, til mental og fysisk stimulering og opfyldelse af kattens naturlige jagtinstinkt. Foderlabyrinter kræver en tilvænningsperiode, indtil din kat har lært at bruge dem.

Et kattetræ: Tilbehør, der både er sjovt og nyttigt for din kat, og som giver den mulighed for at kradse, klatre og skjule sig et sikkert sted. Det bidrager til kattens trivsel ved at respektere dens naturlige instinkter.

Det anbefales at anskaffe mere end én af hver ting og sprede dem rundt i hjemmet, så din nye kat har forskellige valgmuligheder og kan finde et roligt sted væk fra besøgende eller høje lyde, hvis den har behov for det.

Miljø

Miljøet er en vigtig del af din kats sundhed og trivsel. Et gunstigt miljø er et, hvor katten kan socialiseres i trygge rammer uden for mange problemer, og som hjælper den med at vænne sig til menneskene og tingene omkring dem.

Allerede i en meget tidlig alder begynder din at indrette og markere sit territorium. Det er der, hvor den skal sove, lege, jage, spise, skjule sig, klatre og kæles med. I sit hjem indretter katten sit liv i fire forskellige områder, som du skal respektere for at undgå adfærdsproblemer, især hos indekatte.

Fodringsområder: Disse skal være i stille områder væk fra kattebakken og fra det sted, hvor du spiser. Det er bedst at undgå spisestuen eller områder, hvor den kan blive forstyrret, og så skal du give katten masser af plads, når den spiser.

Hvileområde: Stedet varierer i løbet af dagen afhængigt af sollyset og varmekilder. Katte kan lide at sove et højt sted, og de vælger ofte det sted, der passer bedst til dem, så sørg for, at din kat har masser af plads at vælge imellem.

Rengøringsområde: Kattebakken skal placeres et roligt sted, hvor katten altid har adgang til den – ikke i nærheden af madskålen og steder, hvor mange kommer og går. Sørg for, at undgå alle kilder til stress: Katte er kendt for at blive urene, hvis kattebakken placeres ved siden af vaskemaskinen. Mindst én kattebakke pr. kat plus en ekstra anbefales, så hver kat har flere valgmuligheder og den slags problemer kan undgås.

Legeområde: Det er kattens største opholds- og afslapningsområde. Det skal være et sted, hvor den kan løbe rundt, skjule sig eller klatre højt op. Kattetræer er fremragende tilbehør til at opmuntre til denne aktivitet og gavner din kats sundhed og trivsel.

Motion

Katte, som lever inde, har brug for masser af aktivitet for at holde sig fysisk og mentalt stimuleret. Det betyder:

Masser af legetøj, der jævnligt udskiftes for at holde den interesseret, ting at klatre og gemme sig i samt faste legetider med familien hver dag

Fordi de bruger mere tid på pelspleje og har tendens til at være stillesiddende, har indekatte, især dem med langt hår, brug for et foder, som forebygger hårboller og passer til et lavere aktivitetsniveau

Måske bliver du sur over de kradsemærker, som din kat laver på dine møbler eller vægge. Det at kradse er imidlertid en naturlig adfærd, og det er vigtigt, at du giver dine kat steder, hvor den kan gøre det. Du bør have mindst ét sted, hvor den kan kradse

Fodring

Hos indekatte afhænger fødeindtaget af flere faktorer. Katte foretrækker at spise et roligt sted, væk fra nysgerrige blikke og rovdyr med en klar flugtvej.

Kun foder af høj kvalitet, der er udviklet specielt til katte, kan garantere alle de næringsstoffer, de skal bruge for at være sunde, uanset alder, race, livsstil og følsomheder.