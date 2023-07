Alt, hvad du behøver at vide om racen



Mens nogle katte kan være mindre sociale, er maine coon-katte meget menneskeorienterede. Endda venlige. Selvom de ikke er overdrevent afhængige – de plager ikke om konstant opmærksomhed – foretrækker de stadig at være, hvor du er. Og vil følge dig fra det ene rum til det andet. Hver eneste gang.



Maine coon er ikke så lodret orienterede som visse andre racer og foretrækker at undersøge genstande på jorden i stedet for at klatre. Og de udvikler sig langsomt: Maine coon-katte når ikke deres fulde størrelse, før de er tre til fem år gamle. Men deres tilbøjeligheder forbliver killingeagtige hele deres liv – de forbliver legesyge og nysgerrige og undersøger, hvilken aktivitet deres ejere er involveret i.



Maine coon-katte miaver sjældent. I stedet har de fleste, hvad der kan karakteriseres som en lille, stille stemme, der kommer til udtryk i en blød piben eller rullende lyd, som synes at stå i kontrast til deres prægtige statur. Maine coon-katte har noget, der ligner en løvemanke omkring halsen, og deres pels kan beskrives som "vejrbestandig", da den er vandafvisende. Deres fine, bløde underuld er dækket af et mellemlangt, bølgende yderlag, som er meget fyldigt, selvom det er silkeagtigt. Det holder katten varm i koldt vejr ligesom dens buskede hale, som den svøber omkring sig for ekstra isolering. Maine coon-katte kan have et kongeligt og til tider vildt blik, men lad dig ikke narre – de er generelt meget kærlige og loyale over for deres ejere.



Det er ikke nogen overraskelse, at maine coon-katten ikke er særlig sporty på grund af sin størrelse. Men dens fredelige karakter og tålmodighed gør den til en fremragende ledsager for børn såvel som for resten af familien. Fuldvoksne maine coon-katte er nemme at leve sammen med og ret sociale. De kommer generelt godt ud af det med hunde såvel som andre katte. Alt i alt en ideel husfælle!