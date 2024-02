Katte er ikke kun vidunderlige ledsagere, når de bringes ind i en familie, kan de også spille en vigtig rolle i at lære børn om ansvar, og hvordan man passer et dyr.

Før du tager en kat eller killing med hjem, er det vigtigt at lære dine børn om dyret for at sørge for, at dit nye kæledyr og dine børn er sikre.

Sådan lærer du dine børn at håndtere et kæledyr

Børn har ofte en tendens til gøre et stort nummer ud af det nye kæledyr, når det kommer hjem. De bliver spændte og vil naturligvis røre ved det. De fleste voksne katte ved, at de skal holde sig væk fra børn, når de ikke ønsker at blive generet, men det gælder ikke for killinger.

Under alle omstændigheder bør du forklare dine børn, at det nye kæledyr ikke er legetøj, og at det skal have fred på bestemte tidspunkter. Introducer dem til hinanden i et rolig miljø, og forklar, at der er regler, de skal følge for at passe på deres nye kæledyr, så alle kan være trygge.

Du kan gøre følgende for at understøtte processen:

Bed dine børn om at sidde på gulvet, og lad killingen komme til dem først.

Lær dine børn, at de skal håndtere den nye killing forsigtigt og med respekt. Den bedste måde at tage fat i din killing på er at placere en åben hånd under deres mave, mens du støtter dens bagende med den anden hånd. Det er bedst, at børn ikke selv tager dem op, medmindre nogen har vist dem, hvordan det gøres korrekt.

Når børn kæler for en kat eller killing, skal du sørge for, at de ikke holder den for fast.

Lær børn ikke at trække i halen på deres kat eller killing.

De må ikke holde katten eller killingen i hovedet eller omkring halsen.

Børn bør ikke løfte katten eller killingen ved at holde fast i dens forben.

Forklar, at de aldrig må vække deres kat eller killing, da det er en vigtig tid, hvor killingen vokser og udvikler et stærkt immunforsvar.

Lær børn, at livlig eller støjende adfærd kan give en ny killing stress, så det er vigtigt, at de forholder sig i ro omkring det nye familiemedlem.

Sørg for, at killingen og dine børn er sikre

Der er flere ting, du kan gøre med hensyn til sikkerheden for din nye kat eller killing og dine børn: Disse omfatter: